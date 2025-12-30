Tre poäng till Surahammar efter avgörande i slutperioden mot Enköping

Surahammar-seger med 2–1 mot Enköping

Sebastian Ehrencrona matchvinnare för Surahammar

Andra raka segern för Surahammar

Surahammar vann borta mot Enköping i hockeyettan norra med 2–1 (0–1, 1–0, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Surahammar avgjorde.

Lindlöven nästa för Surahammar

Gustav Eriksson gav Enköping ledningen efter elva minuter.

Efter 4.11 i andra perioden slog Leo Landor till på pass av William Campbell och Sebastian Tellström Jovicic och kvitterade för Surahammar.

7.03 in i tredje perioden fick Sebastian Ehrencrona utdelning framspelad av Hampus Sjölund och Felix Filipson och avgjorde matchen. Ehrencrona fullbordade därmed lagets vändning.

För Surahammar gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Enköping är på 16:e plats.

Enköping möter Wings Arlanda i nästa match hemma onsdag 7 januari 19.00. Surahammar möter samma dag Lindlöven hemma.

Enköping–Surahammar 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)

Hockeyettan norra, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (11.02) Gustav Eriksson.

Andra perioden: 1–1 (24.11) Leo Landor (William Campbell, Sebastian Tellström Jovicic).

Tredje perioden: 1–2 (47.03) Sebastian Ehrencrona (Hampus Sjölund, Felix Filipson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 2-1-2

Surahammar: 3-0-2

Nästa match:

Enköping: Wings HC Arlanda, hemma, 7 januari 19.00

Surahammar: Lindlövens IF, hemma, 7 januari 19.00