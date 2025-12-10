Tre poäng till Karlskrona efter avgörande i slutperioden mot Halmstad

Karlskrona-seger med 3–1 mot Halmstad

Karlskronas nionde seger på de senaste tio matcherna

Kalle Carlsson matchvinnare för Karlskrona

Karlskrona vann borta mot Halmstad i hockeyettan södra med 3–1 (0–0, 1–1, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Karlskrona avgjorde.

Det här innebär att Karlskrona nu har fyra segrar i följd i hockeyettan södra och har sex raka segrar på bortaplan.

Halmstad–Karlskrona – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

5.21 in i andra perioden spräckte Halmstad nollan genom Alexander Artursson framspelad av William Berg och Viktor Bernhardtz.

Efter 13.47 i andra perioden nätade Freddie Larsson framspelad av Viktor Smeds och Joel Ratkovic-Berndtsson och kvitterade för Karlskrona.

4.36 in i tredje perioden nätade Karlskronas Kalle Carlsson och gav laget ledningen.

Efter 9.59 nätade Rasmus Olofsson framspelad av Robin Carlsson och ökade ledningen för Karlskrona. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här betyder att Halmstad ligger på sjunde plats i tabellen och att Karlskrona leder serien.

Lagen möts igen 28 januari i NKT Arena.

På lördag 13 december 16.00 spelar Halmstad borta mot Visby/Roma och Karlskrona hemma mot Hanviken.

Halmstad–Karlskrona 1–3 (0–0, 1–1, 0–2)

Hockeyettan södra, Halmstad Arena

Andra perioden: 1–0 (25.21) Alexander Artursson (William Berg, Viktor Bernhardtz), 1–1 (33.47) Freddie Larsson (Viktor Smeds, Joel Ratkovic-Berndtsson).

Tredje perioden: 1–2 (44.36) Kalle Carlsson, 1–3 (49.59) Rasmus Olofsson (Robin Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad: 3-0-2

Karlskrona: 4-0-1

Nästa match:

Halmstad: Visby/Roma, borta, 13 december 16.00

Karlskrona: Hanvikens SK, hemma, 13 december 16.00