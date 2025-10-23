Tre poäng för Piteå borta mot Norrtälje

Piteå segrade – 6–3 mot Norrtälje

Piteås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oskar Lundkvist matchvinnare för Piteå

Det blev bortalaget Piteå som vann mot Norrtälje i hockeyettan norra. 3–6 (1–1, 1–2, 1–3) slutade matchen på torsdagen.

Segern var Piteås fjärde på de senaste fem matcherna.

Väsby IK HK nästa för Piteå

Första perioden var jämn. Norrtälje inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Emil Carlqvist efter 3.17, men Piteå kvitterade genom Wilmer Lindfors efter 16.12. Norrtälje gjorde 2–1 genom Oliver Ödman-Hadzinikolic efter 8.49 i andra perioden.

Därefter fixade Piteås Leo Bergström och Oscar Nilsson att laget vände underläge till ledning med 2–3. Norrtälje kvitterade till 3–3 genom Carl Leijon i tredje perioden.

Piteå stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–3 till 3–6 på bara 2.41. Piteå tog därmed en klar seger.

Oskar Lundkvist gjorde ett mål för Piteå och två assist. Emil Carlqvist gjorde ett mål och totalt tre poäng för Norrtälje.

Piteås nya tabellposition är femte plats medan Norrtälje är på tredje plats.

Nästa motstånd för Norrtälje är Surahammar. Lagen möts onsdag 29 oktober 19.00 i Norrtälje Sportcentrum. Piteå tar sig an Väsby IK HK borta lördag 25 oktober 16.00.

Norrtälje–Piteå 3–6 (1–1, 1–2, 1–3)

Hockeyettan norra, Norrtälje Sportcentrum

Första perioden: 1–0 (3.17) Emil Carlqvist (Melker Kull), 1–1 (16.12) Wilmer Lindfors (Oscar Nilsson, Oskar Lundkvist).

Andra perioden: 2–1 (28.49) Oliver Ödman-Hadzinikolic (Vladimir Chetverikov, Emil Carlqvist), 2–2 (33.32) Oscar Nilsson (Oskar Lundkvist, Oscar Bramberg), 2–3 (33.54) Leo Bergström (Viktor Åström, Caesar Björk).

Tredje perioden: 3–3 (53.12) Carl Leijon (Teodor Nyström, Emil Carlqvist), 3–4 (56.46) Oskar Lundkvist (Viktor Åström, Oscar Bramberg), 3–5 (57.31) Isak Holmström (Fredrik Bergdahl, Oscar Ingesson), 3–6 (59.27) Albin Nylund (Oscar Ingesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje: 3-0-2

Piteå: 4-0-1

Nästa match:

Norrtälje: Surahammars IF, hemma, 29 oktober

Piteå: Väsby IK HK, borta, 25 oktober