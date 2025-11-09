Tre klara poäng för Sundsvall mot Kiruna

Sundsvall vann med 7–2 mot Kiruna

Emil Lindblom matchvinnare för Sundsvall

Andra förlusten i rad för Kiruna

Det blev en klar seger för Sundsvall när laget vann på hemmaplan mot Kiruna i hockeyettan norra. Sundsvall vann med klara 7–2 (1–1, 5–0, 1–1).

Sundsvall–Kiruna – mål för mål

Första perioden var jämn. Sundsvall inledde bäst och tog ledningen genom Johan Lindholm efter 9.05, men Kiruna kvitterade genom Rasmus Similä bara två minuter senare. I andra perioden var det Sundsvall som var starkast och gick från 1–1 till 6–1 genom mål av Emil Wengelin, Emil Lindblom, Hugo Bergendal, Nils Nordh och Fabian Westling Alm. Kiruna reducerade dock till 6–2 genom Ebbe Dahlen efter 9.38 av perioden.

Sundsvall kunde dock avgöra till 7–2 med 7.11 kvar av matchen genom Oskar Larsson.

Sundsvalls Johan Lindholm stod för ett mål och två assists.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Sundsvall på fjärde plats och Kiruna på tolfte plats.

Lördag 15 november 16.00 möter Sundsvall Väsby IK HK hemma i Brandcode Center medan Kiruna spelar hemma mot Falu IF.

Sundsvall–Kiruna 7–2 (1–1, 5–0, 1–1)

Hockeyettan norra, Brandcode Center

Första perioden: 1–0 (9.05) Johan Lindholm (Filip Wiberg, Jonathan Lidman), 1–1 (11.08) Rasmus Similä.

Andra perioden: 2–1 (21.18) Emil Wengelin (Martin Arpe, Leon Häggström), 3–1 (32.09) Emil Lindblom (Filip Wiberg, Johan Lindholm), 4–1 (37.22) Hugo Bergendal (Oskar Larsson, Leon Häggström), 5–1 (38.44) Nils Nordh (Johan Lindholm, Jonathan Lidman), 6–1 (39.59) Fabian Westling Alm (Axel Abrahamsson, Martin Arpe).

Tredje perioden: 6–2 (49.38) Ebbe Dahlen (Hampus Hagström), 7–2 (52.49) Oskar Larsson (Edvin Modin, Axel Abrahamsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall: 3-1-1

Kiruna: 2-0-3

Nästa match:

Sundsvall: Väsby IK HK, hemma, 15 november

Kiruna: Falu IF, hemma, 15 november