Tre klara poäng för Mjölby mot Huddinge

Mjölby vann med 8–3 mot Huddinge

David Bremer matchvinnare för Mjölby

Andra raka nederlaget för Huddinge

Mjölby vann på på hemmaplan mot Huddinge i hockeyettan södra med klara 8–3 (3–1, 4–1, 1–1). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Huddinge vann med 4–1.

Borås nästa för Mjölby

Mjölby spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 7–2.

13.59 in i tredje perioden fick Alexander Fredriksson utdelning framspelad av Sebastian Lundman och Adam Lindblad och ökade ledningen. Huddinge reducerade till 8–3 med 18 sekunder kvar att spela genom Daniel Liiv med assist av David Puikkonen och Nils Strandberg Sarén. Fler mål än så blev det inte för Huddinge.

David Bremer gjorde två mål för Mjölby och två målgivande passningar och Christoffer Rapp stod för ett mål och två assists.

För Huddinge gör resultatet att man nu ligger på 14:e plats i tabellen medan Mjölby är på tionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Huddinge med 4–1.

I nästa omgång har Mjölby Borås borta i Borås Ishall, onsdag 25 februari 19.00. Huddinge spelar borta mot Tranås söndag 22 februari 16.00.

Mjölby–Huddinge 8–3 (3–1, 4–1, 1–1)

Hockeyettan södra, ProTrain Arena

Första perioden: 1–0 (7.47) William Strand (Christoffer Rapp, David Bremer), 1–1 (12.40) Otto Humble (Daniel Liiv, Eric Eljas), 2–1 (14.00) Sebastian Lundman (Alexander Tell, Adam Lundqvist), 3–1 (17.33) Adam Sikl (Alwin Rosén).

Andra perioden: 3–2 (20.37) Anton Nüth (Eric Eljas, Charlie Kronnäs), 4–2 (23.16) David Bremer (August Hummer, Arvid Pousette), 5–2 (26.25) Christoffer Rapp (David Bremer, Edvin Lundqvist), 6–2 (34.31) Adam Sikl (Alexander Fredriksson, Adam Lindblad), 7–2 (35.13) David Bremer (William Strand, Christoffer Rapp).

Tredje perioden: 8–2 (53.59) Alexander Fredriksson (Sebastian Lundman, Adam Lindblad), 8–3 (59.42) Daniel Liiv (David Puikkonen, Nils Strandberg Sarén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 2-2-1

Huddinge: 2-1-2

Nästa match:

Mjölby: Borås HC, borta, 25 februari 19.00

Huddinge: Tranås AIF, borta, 22 februari 16.00