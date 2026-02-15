Tranås-seger med 3–1 mot Grästorps IK

Tranås femte seger på de senaste sex matcherna

Viktor Nilsson-Westlund avgjorde för Tranås

Tranås vann på bortaplan mot Grästorps IK i hockeyettan södra. Matchen på söndagen slutade 1–3 (0–0, 0–2, 1–1).

Segern var Tranås femte på de senaste sex matcherna.

Grästorps IK–Tranås – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Det var först 12.18 in i andra perioden som Tranås tog ledningen genom Alexander Ternblad efter pass från Bradey Johnson och Axl Johansson. Efter 15.17 i andra perioden nätade Viktor Nilsson-Westlund framspelad av Niklas Puistola och Markus Ruuskanen och gjorde 0–2.

6.00 in i tredje perioden nätade Grästorps IK:s Albin Sterner på pass av Rasmus Berntsson och Liam Pettersson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Grästorps IK. 15.57 in i perioden satte Kalvyn Watson pucken framspelad av Lucas Frank och Axl Johansson och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Med fyra omgångar kvar är Grästorps IK på 17:e plats i tabellen medan Tranås är på fjärde plats. Så sent som den 17 januari låg Grästorps IK på 13:e plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tranås med 3–2.

Grästorps IK möter Mjölby i nästa match hemma onsdag 18 februari 19.00. Tranås möter samma dag Mörrum hemma.

Grästorps IK–Tranås 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Andra perioden: 0–1 (32.18) Alexander Ternblad (Bradey Johnson, Axl Johansson), 0–2 (35.17) Viktor Nilsson-Westlund (Niklas Puistola, Markus Ruuskanen).

Tredje perioden: 1–2 (46.00) Albin Sterner (Rasmus Berntsson, Liam Pettersson), 1–3 (55.57) Kalvyn Watson (Lucas Frank, Axl Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorps IK: 1-0-4

Tranås: 4-0-1

Nästa match:

Grästorps IK: Mjölby HC, hemma, 18 februari 19.00

Tranås: Mörrum GoIS IK, hemma, 18 februari 19.00