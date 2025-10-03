Tranås vann mot Visby/Roma efter Kalvyn Watsons två mål

Tranås-seger med 4–1 mot Visby/Roma

Kalvyn Watson med två mål för Tranås

Andra raka segern för Tranås

Det blev Tranås som gick segrande ur mötet med Visby/Roma i hockeyettan södra på bortaplan, med 4–1 (1–1, 1–0, 2–0).

Tranås har startat med två raka segrar, efter 3–2 mot Grästorps IK i premiären.

Tranås Kalvyn Watson tvåmålsskytt

Första perioden var jämn. Tranås inledde bäst och tog ledningen genom Ludwig Svensson Träff efter 5.07, men Visby/Roma kvitterade genom Anton Svensson bara en minut senare. Efter 15.01 i andra perioden slog Kalvyn Watson till på pass av Pontus Eklöf och Viktor Nilsson-Westlund och gav Tranås ledningen. Även i tredje perioden var det Tranås som spelade bäst och gick från 1–2 till 1–4 genom mål av Kalvyn Watson och Markus Ruuskanen.

Den 25 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Stiga Arena.

Söndag 5 oktober spelar Visby/Roma borta mot Nyköping 15.00 och Tranås mot Mjölby hemma 16.00 i Stiga Arena.

Visby/Roma–Tranås 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

Hockeyettan södra, Visby Ishall

Första perioden: 0–1 (5.07) Ludwig Svensson Träff (Viktor Nilsson-Westlund, Gabriel Eklund), 1–1 (6.39) Anton Svensson (Alexander Bjurström, Andreas Thelander).

Andra perioden: 1–2 (35.01) Kalvyn Watson (Pontus Eklöf, Viktor Nilsson-Westlund).

Tredje perioden: 1–3 (41.21) Kalvyn Watson (Pontus Eklöf, Petter Eklöf), 1–4 (52.47) Markus Ruuskanen (Lukas Isaksson, Bradey Johnson).

Nästa match:

Visby/Roma: Nyköpings SK, borta, 5 oktober

Tranås: Mjölby HC, hemma, 5 oktober