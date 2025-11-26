Tranås starkast i straffläggningen – vann hemma mot Mariestad

Tranås-seger med 6–5 efter straffar

Tranås nionde seger på de senaste tio matcherna

Tranås Pontus Eklöf tvåmålsskytt

Det var jämnt hela vägen när Tranås mötte Mariestad hemma i hockeyettan södra. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Tranås var kyligare i avsluten och vann med 6–5 (1–1, 3–2, 1–2, 0–0, 1–0). Markus Ruuskanen blev hjälte i straffläggningen.

I och med detta har Tranås hela sju raka segrar i hockeyettan södra.

Karl Umegård gav Mariestad ledningen efter 13 minuter efter pass från Jeremias Lindewall och Linus Lööf.

Tranås kvitterade när Bradey Johnson fick träff på pass av Pontus Eklöf och Petter Eklöf efter 19.08.

Tranås dominerade i andra perioden. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 4–3.

Max Wennlund och Karl Umegård såg till att Mariestad vände till ledning med 4–5.

Tranås kvitterade till 5–5 genom Pontus Eklöf med 47 sekunder kvar att spela.

Tranås vann straffläggningen efter att Markus Ruuskanen satt den avgörande straffen.

Karl Umegård gjorde tre mål för Mariestad och två assist och Jeremias Lindewall stod för tre poäng, varav ett mål. Pontus Eklöf gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål för Tranås.

Tranås har en stark form med fem segrar och 23–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mariestad har tre vinster och två förluster och 20–13 i målskillnad. Det här var Tranås sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Mariestads tredje uddamålsförlust.

Resultatet innebär att Tranås ligger kvar på tredje plats och Mariestad på åttonde plats i tabellen.

Den 18 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Mariehus Arena.

Lördag 29 november spelar Tranås borta mot Borås 17.00 och Mariestad mot Visby/Roma hemma 15.00 i Mariehus Arena.

Tranås–Mariestad 6–5 (1–1, 3–2, 1–2, 0–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 0–1 (13.06) Karl Umegård (Jeremias Lindewall, Linus Lööf), 1–1 (19.08) Bradey Johnson (Pontus Eklöf, Petter Eklöf).

Andra perioden: 2–1 (23.16) Viktor Nilsson-Westlund (Pontus Eklöf), 2–2 (27.38) Jeremias Lindewall (Karl Umegård, Lukas Cederholm), 2–3 (29.54) Karl Umegård (Jeremias Lindewall, Linus Lööf), 3–3 (32.21) Lucas Frank (Lukas Isaksson, Oliver Nilsson), 4–3 (38.39) Pontus Eklöf (Petter Eklöf, Niklas Puistola).

Tredje perioden: 4–4 (43.29) Karl Umegård (Anton Blomberg), 4–5 (45.35) Max Wennlund (Karl Umegård, Anton Blomberg), 5–5 (59.13) Pontus Eklöf (Viktor Nilsson-Westlund, Lukas Isaksson).

Straffar: 6–5 (65.00) Markus Ruuskanen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 5-0-0

Mariestad: 3-1-1

Nästa match:

Tranås: Borås HC, borta, 29 november

Mariestad: Visby/Roma, hemma, 29 november