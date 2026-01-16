Tranås avgjorde tät match mot Västervik i tredje perioden

Tranås-seger med 4–3 mot Västervik

Tranås sjunde seger på de senaste nio matcherna

Markus Ruuskanen avgjorde för Tranås

Matchen mellan hemmalaget Västervik och gästande Tranås var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Tranås och vann matchen i hockeyettan södra med 4–3 (0–2, 3–1, 1–0).

Segern var Tranås sjunde på de senaste nio matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

Mariestad nästa för Tranås

Västervik tog ledningen efter fem minuters spel genom Jacob Tenemyr efter förarbete av Liam Svensson och Petter Sjöcrona. Laget gjorde 2–0 när Jacob Tenemyr återigen hittade rätt med assist av Liam Svensson och Oliver Casselsten efter 7.30.

Tranås gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 2–0 till ledning med 2–3 inom bara 4.51.

Västervik kvitterade till 3–3 genom Joel Carlsson.

15.12 in i tredje perioden satte Markus Ruuskanen pucken på straff och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–4.

Västerviks Liam Svensson hade tre assists.

Det här betyder att Västervik ligger kvar på 16:e plats i tabellen och Tranås på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Västervik med 2–1 efter förlängning .

I nästa match möter Västervik Dalen borta på onsdag 21 januari 19.00. Tranås möter Mariestad söndag 18 januari 16.00 borta.

Västervik–Tranås 3–4 (2–0, 1–3, 0–1)

Hockeyettan södra, LF Arena

Första perioden: 1–0 (5.16) Jacob Tenemyr (Liam Svensson, Petter Sjöcrona), 2–0 (7.30) Jacob Tenemyr (Liam Svensson, Oliver Casselsten).

Andra perioden: 2–1 (23.03) Pontus Eklöf (Petter Eklöf, Markus Ruuskanen), 2–2 (25.58) Axl Johansson, 2–3 (27.54) Viktor Nilsson-Westlund (Pontus Eklöf, Petter Eklöf), 3–3 (34.28) Joel Carlsson (Liam Svensson).

Tredje perioden: 3–4 (55.12) Markus Ruuskanen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 2-1-2

Tranås: 3-0-2

Nästa match:

Västervik: HC Dalen, borta, 21 januari 19.00

Tranås: Mariestad BoIS HC, borta, 18 januari 16.00