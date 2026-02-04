Tingsryds starka svit mot Dalen fortsätter

Tingsryd segrade – 2–1 efter förlängning

Tingsryds nionde seger på de senaste tio matcherna

Amadeus Liljegren-Rungegård avgjorde för Tingsryd

Dalen har varit lite av ett drömmotstånd för Tingsryd. På onsdagen tog Tingsryd ännu en seger borta mot Dalen. Matchen i hockeyettan södra slutade 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0) efter förlängning. Det var Tingsryds fjärde raka seger mot just Dalen.

Segermålet för Tingsryd stod Amadeus Liljegren-Rungegård för 1.56 in i förlängningen.

Därmed har Tingsryd vunnit sex matcher i rad i hockeyettan södra.

Dalen–Tingsryd – mål för mål

Första perioden blev mållös.

10.21 in i andra perioden gjorde Dalen 1–0. Målskytt var Jesper Thörnberg med assist av Liam Persson och Hampus Sandahl.

15.33 in i tredje perioden satte Isac Nielsen pucken framspelad av Valdemar Vesterlund och William Fransson och kvitterade.

Stor matchhjälte för Tingsryd 1.56 in i förlängningen blev Amadeus Liljegren-Rungegård med det avgörande förlängningsmålet.

Dalen har tre vinster och två förluster och 16–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Det här betyder att Dalen ligger kvar på elfte plats i tabellen och Tingsryd på första plats.

Lagens första möte för säsongen vann Tingsryd med 4–3.

Nästa motstånd för Dalen är Huddinge. Lagen möts fredag 6 februari 19.00 i Björkängshallen. Tingsryd tar sig an Hanviken hemma lördag 7 februari 16.00.

Dalen–Tingsryd 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Smedjehov

Andra perioden: 1–0 (30.21) Jesper Thörnberg (Liam Persson, Hampus Sandahl).

Tredje perioden: 1–1 (55.33) Isac Nielsen (Valdemar Vesterlund, William Fransson).

Förlängning: 1–2 (61.56) Amadeus Liljegren-Rungegård.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 3-1-1

Tingsryd: 5-0-0

Nästa match:

Dalen: Huddinge IK, borta, 6 februari 19.00

Tingsryd: Hanvikens SK, hemma, 7 februari 16.00