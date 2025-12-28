Tingsryds fina svit håller i sig efter 5–3 mot Tyringe

Seger för Tingsryd med 5–3 mot Tyringe

Tingsryds nionde seger på de senaste tio matcherna

Valle Lindström gjorde två mål för Tingsryd

5–3 (0–1, 3–1, 2–1) blev resultatet när Tingsryd och Tyringe möttes i Dackehallen på söndagen. I och med detta har Tingsryd hela nio raka segrar i hockeyettan södra.

Vincent Sandberg gjorde avgörande målet

Elias Kumlin gjorde 1–0 till gästerna Tyringe efter sex minuters spel framspelad av Teodor Forssander och Ludwig Laband.

Tyringe utökade ledningen genom Ludwig Laband efter 1.04 i andra perioden.

Tingsryd vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–2 till 3–2 inom bara 4.50.

Tyringe kvitterade till 3–3 redan efter efter 3.47 i tredje perioden genom Gustaf Berling på passning från Sebastian Kjellen.

5.22 in i tredje perioden slog Vincent Sandberg till på pass av Eric Nordmark och gav laget ledningen.

Efter 9.54 slog Valle Lindström till återigen på pass av Amadeus Liljegren-Rungegård och Isak Hellerstedt och ökade ledningen för Tingsryd. 5–3-målet blev matchens sista.

För Tingsryd gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Tyringe är på 16:e plats. Noteras kan att Tingsryd sedan den 27 november har avancerat fem placeringar i tabellen.

Lagen möts igen i nästa match, i Tyrs Hov Sportcentra tisdag 30 december 19.00.

Tingsryd–Tyringe 5–3 (0–1, 3–1, 2–1)

Hockeyettan södra, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (6.38) Elias Kumlin (Teodor Forssander, Ludwig Laband).

Andra perioden: 0–2 (21.04) Ludwig Laband (Teodor Forssander, Liam Thorbjörnsson), 1–2 (28.54) Hannes Johansson (William Fransson, Adam Persson), 2–2 (31.32) Adam Bäckstrand (Joachim Nermark, William Fransson), 3–2 (33.44) Valle Lindström (Hannes Johansson, Adam Bäckstrand).

Tredje perioden: 3–3 (43.47) Gustaf Berling (Sebastian Kjellen), 4–3 (45.22) Vincent Sandberg (Eric Nordmark), 5–3 (49.54) Valle Lindström (Amadeus Liljegren-Rungegård, Isak Hellerstedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 5-0-0

Tyringe: 2-0-3

Nästa match:

Tingsryd: Tyringe SoSS, borta, 30 december 19.00

Tyringe: Tingsryds AIF, hemma, 30 december 19.00