Tingsryd vann efter avgörande i tredje perioden mot Grästorps IK

Tingsryd-seger med 5–3 mot Grästorps IK

Eric Nordmark gjorde två mål för Tingsryd

Isac Nielsen avgjorde för Tingsryd

Det blev seger för Tingsryd borta mot Grästorps IK i hockeyettan södra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Tingsryd drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–5 (1–0, 2–3, 0–2).

Det här var första segern för Tingsryd, efter förlust med 1–4 mot Halmstad i premiären.

Eric Nordmark gjorde två mål för Tingsryd

Lucas Löfström gjorde 1–0 till Grästorps IK efter tio minuters spel framspelad av Victor Sandström Hult. Tingsryd förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–3.

I tredje perioden gjorde Tingsryd 3–4 efter 6.38 genom Isac Nielsen framspelad av Kevin Ekman Larsson och Joel Ohlsson. Och med bara 14 sekunder kvar satte Hannes Johansson 3–5 på pass av Valdemar Vesterlund och Kevin Ekman Larsson.

Den 4 januari möts lagen återigen, då i Dackehallen.

I nästa match möter Grästorps IK Kungälv hemma på onsdag 8 oktober 19.00. Tingsryd möter Mariestad lördag 11 oktober 16.00 borta.

Grästorps IK–Tingsryd 3–5 (1–0, 2–3, 0–2)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Första perioden: 1–0 (10.52) Lucas Löfström (Victor Sandström Hult).

Andra perioden: 1–1 (21.14) Eric Nordmark (Theo Angesved, Adam Bäckstrand), 1–2 (33.33) William Fransson (Adam Bäckstrand, Theo Angesved), 1–3 (34.13) Eric Nordmark, 2–3 (36.18) Tim Dackell (Rasmus Hultfelt, Daniel Gheorghiu), 3–3 (36.35) Victor Sandström Hult (Felix Bergqvist, Lucas Löfström).

Tredje perioden: 3–4 (46.38) Isac Nielsen (Kevin Ekman Larsson, Joel Ohlsson), 3–5 (59.46) Hannes Johansson (Valdemar Vesterlund, Kevin Ekman Larsson).

Nästa match:

Grästorps IK: Kungälvs IK, hemma, 8 oktober

Tingsryd: Mariestad BoIS HC, borta, 11 oktober