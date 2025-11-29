Tingsryd vände till seger mot Hanviken

Tingsryd segrade – 5–2 mot Hanviken

Tingsryds fjärde seger på de senaste fem matcherna

Mikael Johansson matchvinnare för Tingsryd

Hemmalaget Hanviken ledde matchen mot Tingsryd efter första perioden. I andra perioden fick Tingsryd rejäl utdelning och vände matchen med tre raka mål och Hanviken orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 2–5 (1–0, 0–3, 1–2) i matchen i hockeyettan södra.

Segern var Tingsryds fjärde på de senaste fem matcherna.

Hanviken–Tingsryd – mål för mål

Tim Kämpeberg gjorde 1–0 till Hanviken efter 19 minuters spel.

Tingsryd vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i andra perioden.

Tingsryd ökade ledningen till 1–4 genom Isac Nielsen efter 13.23 i tredje perioden.

Hanviken reducerade dock till 2–4 genom Lucas Feuk med 4.06 kvar att spela av perioden.

Tingsryd kunde dock avgöra till 2–5 med 19 sekunder kvar av matchen genom Adam Persson.

Det här betyder att Hanviken ligger kvar på tionde plats i tabellen och Tingsryd på åttonde plats. Hanviken var på 14:e plats i tabellen för 25 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 februari i Dackehallen.

I nästa omgång har Hanviken Västervik borta i LF Arena, fredag 5 december 19.00. Tingsryd spelar hemma mot Grums söndag 7 december 16.00.

Hanviken–Tingsryd 2–5 (1–0, 0–3, 1–2)

Hockeyettan södra, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (19.30) Tim Kämpeberg.

Andra perioden: 1–1 (30.34) Alfred Carlsson (Joel Ohlsson, Simon Svensson), 1–2 (35.59) Isak Hellerstedt (Isac Nielsen, Valle Lindström), 1–3 (36.49) Mikael Johansson (Valle Lindström, William Fransson).

Tredje perioden: 1–4 (53.23) Isac Nielsen (Joel Ohlsson), 2–4 (55.54) Lucas Feuk (Henrik Hallberg, Albin Pedersen), 2–5 (59.41) Adam Persson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanviken: 2-1-2

Tingsryd: 4-0-1

Nästa match:

Hanviken: Västerviks IK, borta, 5 december

Tingsryd: Grums IK Hockey, hemma, 7 december