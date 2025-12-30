Tingsryd utklassade Tyringe på bortaplan

Tingsryd vann med 6–0 mot Tyringe

Tingsryds tionde seger på de senaste tio matcherna

Tingsryds Isac Nielsen tremålsskytt

Tingsryd dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Tyringe i hockeyettan södra med hela 6–0 (3–0, 1–0, 2–0).

I och med detta har Tingsryd hela tio raka segrar i hockeyettan södra.

Isac Nielsen tremålsskytt för Tingsryd

Tingsryd stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.58 i mitten av perioden.

Efter 14.43 i andra perioden slog Hannes Johansson till framspelad av Josef Alpsten och Isak Hellerstedt och gjorde 0–4.

6.33 in i tredje perioden nätade Tingsryds Isac Nielsen på nytt på pass av Isak Hellerstedt och Hannes Johansson och ökade ledningen.

Efter 18.37 gjorde Vincent Sandberg också 0–6 efter förarbete av Eric Nordmark och Joachim Nermark.

Isac Nielsen gjorde tre mål för Tingsryd.

Tyringe har två vinster och tre förluster och 14–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att Tyringe ligger kvar på 16:e plats och Tingsryd på fjärde plats i tabellen. Så sent som den 11 december låg Tingsryd på åttonde plats i tabellen.

När lagen möttes på söndagen vann Tingsryd med 5–3.

Lördag 3 januari 16.00 spelar Tyringe borta mot Grums. Tingsryd möter Grästorps IK hemma i Dackehallen söndag 4 januari 16.00.

Tyringe–Tingsryd 0–6 (0–3, 0–1, 0–2)

Hockeyettan södra, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 0–1 (11.23) Isac Nielsen (Adam Persson, Joel Ohlsson), 0–2 (13.41) Vincent Sandberg (Theo Angesved, Eric Nordmark), 0–3 (19.21) Isac Nielsen.

Andra perioden: 0–4 (34.43) Hannes Johansson (Josef Alpsten, Isak Hellerstedt).

Tredje perioden: 0–5 (46.33) Isac Nielsen (Isak Hellerstedt, Hannes Johansson), 0–6 (58.37) Vincent Sandberg (Eric Nordmark, Joachim Nermark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 2-0-3

Tingsryd: 5-0-0

Nästa match:

Tyringe: Grums IK Hockey, borta, 3 januari 16.00

Tingsryd: Grästorps IK, hemma, 4 januari 16.00