Tingsryd har fyra raka segrar – vann mot Grums med 3–1

Tingsryd vann med 3–1 mot Grums

Tingsryds femte seger på de senaste sex matcherna

Amadeus Liljegren-Rungegård matchvinnare för Tingsryd

Tingsryd är i bra form just nu. På söndagen kom seger nummer fyra i rad, efter 3–1 (0–1, 1–0, 2–0) hemma mot Grums. Det innebär också att Grums har fyra raka förluster i hockeyettan södra.

Tingsryd–Grums – mål för mål

Grums tog ledningen efter 8.53 genom William Olofsson på passning från Eric Granrud.

Efter 19.40 i andra perioden nätade Eric Nordmark framspelad av Joachim Nermark och Theo Angesved och kvitterade för Tingsryd.

6.42 in i tredje perioden satte Amadeus Liljegren-Rungegård pucken på pass av Valle Lindström och Theo Angesved och gav laget ledningen.

Isak Hellerstedt stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 1.56 kvar att spela efter förarbete av Amadeus Liljegren-Rungegård och Vincent Sandberg. Hellerstedt fullbordade därmed Tingsryds vändning.

Tingsryd stannar därmed på åttonde plats och Grums sist, på 20:e plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tingsryds AIF med 5–0.

Tingsryd möter Mörrum i nästa match borta onsdag 10 december 19.00. Grums möter samma dag Grästorps IK hemma.

Tingsryd–Grums 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)

Hockeyettan södra, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (8.53) William Olofsson (Eric Granrud).

Andra perioden: 1–1 (39.40) Eric Nordmark (Joachim Nermark, Theo Angesved).

Tredje perioden: 2–1 (46.42) Amadeus Liljegren-Rungegård (Valle Lindström, Theo Angesved), 3–1 (58.04) Isak Hellerstedt (Amadeus Liljegren-Rungegård, Vincent Sandberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 4-0-1

Grums: 1-1-3

Nästa match:

Tingsryd: Mörrum GoIS IK, borta, 10 december

Grums: Grästorps IK, hemma, 10 december