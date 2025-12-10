Tingsryd fortsätter vinna – 6–2 mot Mörrum

Tingsryd segrade – 6–2 mot Mörrum

Tingsryds sjätte seger på de senaste sju matcherna

Isac Nielsen matchvinnare för Tingsryd

Tingsryd fortsätter starkt i hockeyettan södra. När laget mötte Mörrum på bortaplan i Jössarinken på onsdagen kom ännu en seger. Laget vann med 6–2 (2–1, 2–0, 2–1). I och med detta har Tingsryd fem segrar i rad.

Mörrum tog ledningen i början av första perioden genom Mathias Kemppi.

Alfred Carlsson och Isak Hellerstedt gjorde att Tingsryd vände till underläget till ledning med 1–2.

Efter 20 sekunder i andra perioden nätade Isac Nielsen framspelad av Alfred Carlsson och Adam Persson och gjorde 1–3.

Hannes Johansson gjorde dessutom 1–4 efter 13.26 på pass av Adam Bäckstrand och Mikael Johansson.

Efter 1.03 i tredje perioden ökade Tingsryd på till 1–5 genom Valle Lindström.

Mörrum reducerade dock till 2–5 genom Jesper Hultberg tidigt i perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

Tingsryd kunde dock avgöra till 2–6 efter 8.40 i tredje perioden genom Eric Nordmark.

Det här betyder att Mörrum ligger kvar på elfte plats i tabellen och Tingsryd på åttonde plats. Så sent som den 21 november låg Mörrum på 17:e plats i tabellen.

I nästa match möts lagen igen i Dackehallen, fredag 12 december 19.00.

Mörrum–Tingsryd 2–6 (1–2, 0–2, 1–2)

Hockeyettan södra, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (3.40) Mathias Kemppi (Hampus Johannesson, August Renemark), 1–1 (12.30) Isak Hellerstedt (Vincent Sandberg, Amadeus Liljegren-Rungegård), 1–2 (15.31) Alfred Carlsson (Adam Persson, Theo Angesved).

Andra perioden: 1–3 (20.20) Isac Nielsen (Alfred Carlsson, Adam Persson), 1–4 (33.26) Hannes Johansson (Adam Bäckstrand, Mikael Johansson).

Tredje perioden: 1–5 (41.03) Valle Lindström (Theo Angesved, Adam Bäckstrand), 2–5 (41.36) Jesper Hultberg (Kevin Engvall), 2–6 (48.40) Eric Nordmark (Valdemar Vesterlund, Simon Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrum: 3-0-2

Tingsryd: 5-0-0

Nästa match:

Mörrum: Tingsryds AIF, borta, 12 december 19.00

Tingsryd: Mörrum GoIS IK, hemma, 12 december 19.00