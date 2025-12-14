Tingsryd fortsätter vinna – 4–3 mot Järfälla

Tingsryd vann med 4–3 mot Järfälla

Tingsryds åttonde seger på de senaste nio matcherna

Isac Nielsen avgjorde för Tingsryd

Tingsryd fortsätter starkt i hockeyettan södra. När laget mötte Järfälla på hemmaplan i Dackehallen på söndagen kom ännu en seger. Laget vann med 4–3 (0–1, 4–1, 0–1). I och med detta har Tingsryd sju segrar i rad.

Järfällas tränare Fredric Forslund:

– En stark insats med ett lite skadedrabbat lag. Vi är med och tävlar hela vägen och tycker vi förtjänar 1 poäng idag. Pushen i slutet avtar på grund av av egendomliga domslut…

Västervik nästa för Tingsryd

Henric Croneld gav Järfälla ledningen efter elva minuters spel efter pass från Kalle Broed och Daniel Andersson.

Tingsryd tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 1–1 efter 6.38 genom Mikael Johansson och gick upp till 2–1 innan Järfälla svarade.

Innan perioden var över hade Tingsryd ryckt åt sig ledningen med 4–2.

14.47 in i tredje perioden slog Emil Broed till framspelad av Jonathan Rodensjö och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Järfälla.

I tabellen innebär det här att Tingsryd nu ligger på femte plats i tabellen. Järfälla är på 18:e plats. Så sent som den 27 november låg Tingsryd på nionde plats i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 februari i Järfälla Ishall.

Fredag 19 december 19.00 spelar Tingsryd hemma mot Västervik. Järfälla möter Vita Hästen hemma i Järfälla Ishall onsdag 17 december 19.00.

Tingsryd–Järfälla 4–3 (0–1, 4–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (11.32) Henric Croneld (Kalle Broed, Daniel Andersson).

Andra perioden: 1–1 (26.38) Mikael Johansson (Adam Bäckstrand, Albin Berglund), 2–1 (30.48) Gustav Berglund (Amadeus Liljegren-Rungegård, Adam Persson), 2–2 (32.04) Kalle Broed (Henric Croneld, Daniel Andersson), 3–2 (34.36) Vincent Sandberg (Eric Nordmark, Albin Berglund), 4–2 (36.58) Isac Nielsen (Valdemar Vesterlund, Adam Persson).

Tredje perioden: 4–3 (54.47) Emil Broed (Jonathan Rodensjö).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 5-0-0

Järfälla: 1-0-4

Nästa match:

Tingsryd: Västerviks IK, hemma, 19 december 19.00

Järfälla: HC Vita Hästen, hemma, 17 december 19.00