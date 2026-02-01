Tingsryd fortsätter vinna – 4–2 mot Järfälla

Seger för Tingsryd med 4–2 mot Järfälla

Tingsryds nionde seger på de senaste tio matcherna

Isac Nielsen matchvinnare för Tingsryd

Tingsryd är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Järfälla borta i Järfälla Ishall på söndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 2–4 (0–1, 1–2, 1–1) innebär att Tingsryd nu har fem segrar i följd i hockeyettan södra.

Järfällas tränare Fredric Forslund:

– Bra match mot en ett formstarkt Tingsryd. Står upp och är med hela vägen, men tyvärr räcker det inte.

Järfälla–Tingsryd – mål för mål

Eric Nordmark gav Tingsryd ledningen efter elva minuters spel efter pass från Tim Dackell och William Fransson.

Järfälla kvitterade till 1–1 genom Daniel Andersson i början av andra perioden i andra perioden.

Tingsryd gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Vincent Sandberg och Isac Nielsen.

11.18 in i tredje perioden satte Hannes Johansson pucken på pass av Adam Persson och Vincent Sandberg och ökade ledningen. 14.39 in i perioden slog Christian Holmblad till framspelad av Daniel Andersson och Kalle Broed och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Järfälla.

Det här betyder att Järfälla är kvar på 18:e plats och att Tingsryd fortfarande leder serien.

När lagen senast möttes vann Tingsryd med 4–3.

På onsdag 4 februari 19.00 spelar Järfälla borta mot Västervik och Tingsryd borta mot Dalen.

Järfälla–Tingsryd 2–4 (0–1, 1–2, 1–1)

Hockeyettan södra, Järfälla Ishall

Första perioden: 0–1 (11.31) Eric Nordmark (Tim Dackell, William Fransson).

Andra perioden: 1–1 (21.36) Daniel Andersson, 1–2 (24.23) Vincent Sandberg (Theo Angesved, Joachim Nermark), 1–3 (27.20) Isac Nielsen (Tim Dackell, Eric Nordmark).

Tredje perioden: 1–4 (51.18) Hannes Johansson (Adam Persson, Vincent Sandberg), 2–4 (54.39) Christian Holmblad (Daniel Andersson, Kalle Broed).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla: 1-0-4

Tingsryd: 5-0-0

Nästa match:

Järfälla: Västerviks IK, borta, 4 februari 19.00

Tingsryd: HC Dalen, borta, 4 februari 19.00