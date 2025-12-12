Tingsryd förlänger segersviten mot Mörrum

Tingsryd-seger med 6–0 mot Mörrum

Tingsryds sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Isac Nielsen tremålsskytt för Tingsryd

Tingsryd har haft det lätt mot Mörrum i hockeyettan södra. Och på fredagen vann Tingsryd på nytt – den här gången med hela 6–0 (4–0, 2–0, 0–0) hemma i Dackehallen. Det var Tingsryds fjärde raka seger mot Mörrum.

Därmed har Tingsryd vunnit sex matcher i rad i hockeyettan södra.

Tingsryds Isac Nielsen tremålsskytt

Tingsryd stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 4.24 i mitten av perioden.

Efter 8.13 i andra perioden nätade Amadeus Liljegren-Rungegård framspelad av Valle Lindström och Adam Bäckstrand och gjorde 5–0.

Tingsryd gjorde också 6–0 genom Isac Nielsen på pass av Adam Bäckstrand och Mikael Johansson efter 11.16.

I tredje perioden höll Tingsryd i sin 6–0-ledning och vann.

Tingsryds Isac Nielsen stod för tre mål och ett assist.

Tingsryds nya tabellposition är sjätte plats medan Mörrum är på elfte plats. Ett fint lyft i tabellen för Mörrum som så sent som den 21 november låg på 17:e plats.

När lagen möttes senast vann Tingsryds AIF med 6–2.

På söndag 14 december 16.00 spelar Tingsryd hemma mot Järfälla och Mörrum hemma mot Hanviken.

Tingsryd–Mörrum 6–0 (4–0, 2–0, 0–0)

Hockeyettan södra, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (11.46) Isac Nielsen (Eric Nordmark, Gustav Berglund), 2–0 (11.59) Joachim Nermark (Valdemar Vesterlund, Amadeus Liljegren-Rungegård), 3–0 (14.32) Valdemar Vesterlund (Joachim Nermark, Isac Nielsen), 4–0 (16.10) Isac Nielsen (Gustav Berglund, William Fransson).

Andra perioden: 5–0 (28.13) Amadeus Liljegren-Rungegård (Valle Lindström, Adam Bäckstrand), 6–0 (31.16) Isac Nielsen (Adam Bäckstrand, Mikael Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 5-0-0

Mörrum: 3-0-2

Nästa match:

Tingsryd: Järfälla HC, hemma, 14 december 16.00

Mörrum: Hanvikens SK, hemma, 14 december 16.00