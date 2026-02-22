Tingsryd bröt Visby/Romas fina vinstsvit

Tingsryd-seger med 4–3 efter straffar

Tingsryds nionde seger på de senaste tio matcherna

Adam Bäckstrand avgjorde för Tingsryd

Visby/Roma har spelat bra i hockeyettan södra. Inför matchen borta mot Tingsryd hade laget tagit fem raka segrar. På söndagen tog det stopp och matchen i Dackehallen slutade 4–3 (1–1, 0–0, 2–2, 0–0, 1–0) efter straffar. Det var första förlusten sedan den 1 februari för Visby/Roma.

Tingsryd har skapat en skön vinnarkänsla i Dackehallen. Segern mot Visby/Roma betyder att laget har vunnit 13 raka matcher på hemmaplan.

Karlskrona nästa för Tingsryd

Tingsryd tog ledningen efter fem minuter genom Eric Nordmark efter förarbete från Tim Dackell och Adam Bäckstrand. Visby/Roma kvitterade till 1–1 efter 15.43 genom Andreas Thelander med assist av Hugo Ollila och Max Wahlgren.

Andra perioden blev mållös.

Tingsryd gjorde 2–1 genom Vincent Sandberg efter 6.56 i tredje perioden.

Visby/Roma kvitterade till 2–2 genom Andreas Thelander efter 8.29 av perioden.

Tingsryd tog ledningen på nytt genom Adam Persson efter 10.04.

Visby/Roma gjorde 3–3 genom Andreas Thelander efter 14.31 av perioden.

Tingsryds Adam Bäckstrand blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Andreas Thelander gjorde tre mål för Visby/Roma. Adam Bäckstrand gjorde ett mål och totalt tre poäng för Tingsryd.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Tingsryd med 18–11 och Visby/Roma med 17–9 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Tingsryd i serieledning medan Visby/Roma är på femte plats. Så sent som den 4 februari låg Visby/Roma på nionde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Visby/Roma med 5–4 efter att matchen gått till förlängning .

I nästa match möter Tingsryd Karlskrona borta på onsdag 25 februari 19.00. Visby/Roma möter Grums fredag 27 februari 18.00 hemma.

Tingsryd–Visby/Roma 4–3 (1–1, 0–0, 2–2, 0–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (5.04) Eric Nordmark (Tim Dackell, Adam Bäckstrand), 1–1 (15.43) Andreas Thelander (Hugo Ollila, Max Wahlgren).

Tredje perioden: 2–1 (46.56) Vincent Sandberg (Eric Nordmark, Adam Bäckstrand), 2–2 (48.29) Andreas Thelander (Carl Sjöberg, Olle Andersson), 3–2 (50.04) Adam Persson (Hannes Johansson, William Fransson), 3–3 (54.31) Andreas Thelander (Elias Lindström, Max Wahlgren).

Straffar: 4–3 (65.00) Adam Bäckstrand.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 4-0-1

Visby/Roma: 4-1-0

Nästa match:

Tingsryd: Karlskrona HK, borta, 25 februari 19.00

Visby/Roma: Grums IK Hockey, hemma, 27 februari 18.00