Tingsryd avgjorde i tredje perioden i segern mot Borås

Tingsryds tionde seger på de senaste tio matcherna

Vincent Sandberg matchvinnare för Tingsryd

Tingsryd vann matchen borta mot Borås i hockeyettan södra efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Tingsryd fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 1–2 (0–0, 1–1, 0–1).

Vincent Sandberg blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål 18.43 in i tredje perioden.

Resultatet betyder att fjärdeplacerade Tingsryd tog 13:e segern i följd och att Borås samtidigt förlorade efter fyra segrar i rad.

Borås–Tingsryd – mål för mål

Första perioden blev mållös.

14.03 in i andra perioden gjorde Tingsryd 1–0. Målskytt var Victor Grundström efter förarbete av Vincent Sandberg och Eric Nordmark. Efter 18.39 i andra perioden slog Emil Smedberg till framspelad av Jonas Nyman och Kalle Bartholdsson och kvitterade för Borås.

Men Vincent Sandberg stod för målet när Tingsryd avgjorde matchen med 1.17 kvar att spela efter pass från Theo Angesved.

Matchresultatet innebär att Borås ligger kvar på femte plats.

Lagen möts på nytt i Dackehallen den 13 februari.

I nästa omgång har Borås Dalen borta i Smedjehov, fredag 16 januari 19.00. Tingsryd spelar borta mot Visby/Roma lördag 17 januari 16.00.

Borås–Tingsryd 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Borås Ishall

Andra perioden: 0–1 (34.03) Victor Grundström (Vincent Sandberg, Eric Nordmark), 1–1 (38.39) Emil Smedberg (Jonas Nyman, Kalle Bartholdsson).

Tredje perioden: 1–2 (58.43) Vincent Sandberg (Theo Angesved).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 4-0-1

Tingsryd: 5-0-0

Nästa match:

Borås: HC Dalen, borta, 16 januari 19.00

Tingsryd: Visby/Roma, borta, 17 januari 16.00