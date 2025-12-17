Tim Almgren tremålskytt i Enköpings seger mot Sollentuna

Enköping segrade – 4–2 mot Sollentuna

Enköpings femte seger på de senaste sex matcherna

Tim Almgren med tre mål för Enköping

Tim Almgren stod för ett hattrick när Enköping besegrade Sollentuna på bortaplan med 4–2 (0–0, 3–1, 1–1) i hockeyettan norra.

Segern var Enköpings femte på de senaste sex matcherna.

Elias Ivansson blev matchvinnare

Den första perioden slutade 0–0.

Enköping gjorde 0–1 genom Tim Almgren efter 5.54 i andra perioden.

Sollentuna gjorde 1–1 genom Pelle Ringström efter 9.37 av perioden.

Enköping gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Tim Almgren och Elias Ivansson.

15.39 in i tredje perioden satte Tristan Magnusson pucken på pass av Devin Kling och Linus Molin och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Sollentuna.

Tim Almgren stod för målet när Enköping punkterade matchen med ett 2–4-mål med 59 sekunder kvar att spela efter förarbete från Gustav Eriksson och Lukas Carlsson. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Tim Almgren gjorde tre mål för Enköping.

Sollentuna ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Enköping är på 15:e plats. Enköping var på 19:e plats i tabellen för 18 dagar sedan, men har fått ett lyft.

I nästa omgång har Sollentuna Vallentuna hemma, fredag 19 december 19.00. Enköping spelar borta mot Surahammar söndag 28 december 16.00.

Sollentuna–Enköping 2–4 (0–0, 1–3, 1–1)

Hockeyettan norra

Andra perioden: 0–1 (25.54) Tim Almgren (Joshua Karlsson, Gustav Eriksson), 1–1 (29.37) Pelle Ringström (Martin Brovall), 1–2 (37.38) Tim Almgren (Lukas Carlsson, Alex Korpela), 1–3 (38.16) Elias Ivansson (Joshua Karlsson, Oliver Magnusson).

Tredje perioden: 2–3 (55.39) Tristan Magnusson (Devin Kling, Linus Molin), 2–4 (59.01) Tim Almgren (Gustav Eriksson, Lukas Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 2-1-2

Enköping: 4-1-0

Nästa match:

Sollentuna: Vallentuna Hockey, hemma, 19 december 19.00

Enköping: Surahammars IF, borta, 28 december 16.00