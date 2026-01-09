Tim Almgren het när Enköping besegrade Vallentuna

Enköping vann med 7–3 mot Vallentuna

Tim Almgren gjorde två mål för Enköping

Andra raka segern för Enköping

Hemmalaget Enköping tog hem de tre poängen efter seger mot Vallentuna i hockeyettan norra. 7–3 (2–2, 1–0, 4–1) slutade matchen på fredagen.

Tim Almgren tvåmålsskytt för Enköping

Vallentuna tog ledningen i början av första perioden genom William Hedman.

Romeo Ekfeldt och Felix Lövgren såg till att Enköping vände till ledning med 2–1.

Vallentuna kvitterade till 2–2 genom Hunter Godmere.

Efter 10.25 i andra perioden nätade Elias Ivansson framspelad av Oliver Magnusson och Gustav Meijer och gav Enköping ledningen.

I tredje perioden kvitterade först Vallentuna till 3–3. Därefter var det Enköping som hade greppet. Fyra raka mål gav laget en klar 7–3-seger.

Gustav Eriksson och Felix Lövgren gjorde ett mål och två assist var för Enköping.

Enköping har tre segrar och två förluster och 18–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vallentuna har en vinst och fyra förluster och 13–20 i målskillnad.

Det här betyder att Enköping ligger på elfte plats i tabellen och Vallentuna är på 19:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Enköping som så sent som den 6 januari låg på 16:e plats.

Enköping tar sig an Norrtälje i nästa match borta söndag 11 januari 16.00. Vallentuna möter Clemensnäs hemma lördag 17 januari 16.00.

Enköping–Vallentuna 7–3 (2–2, 1–0, 4–1)

Hockeyettan norra, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (4.14) William Hedman (Bill Humble), 1–1 (6.23) Felix Lövgren (Felix Ledin, Lukas Carlsson), 2–1 (9.49) Romeo Ekfeldt (Gustav Meijer, Elias Ivansson), 2–2 (10.19) Hunter Godmere (David Segh, Leo Hällvik).

Andra perioden: 3–2 (30.25) Elias Ivansson (Oliver Magnusson, Gustav Meijer).

Tredje perioden: 3–3 (44.53) Ludwig Andersson (Leo Hällvik, David Segh), 4–3 (48.17) Tim Almgren (Gustav Eriksson, Viktor Andersson), 5–3 (51.41) Gustav Eriksson (Alex Korpela, Lukas Carlsson), 6–3 (52.50) Gustav Meijer (Felix Lövgren), 7–3 (59.40) Tim Almgren (Gustav Eriksson, Felix Lövgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 3-0-2

Vallentuna: 1-0-4

Nästa match:

Enköping: Norrtälje IK, borta, 11 januari 16.00

Vallentuna: Clemensnäs HC, hemma, 17 januari 16.00