Tarik Mahmutovic i målform när Vallentuna vann mot Wings Arlanda

Vallentuna-seger med 5–1 mot Wings Arlanda

Tarik Mahmutovic med två mål för Vallentuna

Leo Hällvik avgjorde för Vallentuna

Vallentuna vann mot gästande Wings Arlanda i hockeyettan norra. 5–1 (1–0, 2–0, 2–1) slutade matchen på onsdagen.

Tarik Mahmutovic gjorde två mål för Vallentuna

Tarik Mahmutovic gav Vallentuna ledningen efter åtta minuter med assist av Theo Hårdstam och Lucas Lidström.

Efter 19 sekunder i andra perioden nätade Leo Hällvik på pass av Filip Sundell och gjorde 2–0. Ludwig Andersson gjorde dessutom 3–0 efter 6.11 framspelad av William Wassberg.

Vallentuna gjorde två mål i tredje perioden och gick från 3–0 till 5–0, målen av Tarik Mahmutovic och William Hedman. De sex minuterna blev direkt matchavgörande.

Viktor Greveback reducerade förvisso men närmare än 5–1 kom inte Wings Arlanda. Vallentuna tog därmed en säker seger.

Vallentunas Theo Hårdstam hade tre assists och Tarik Mahmutovic stod för två mål och ett assist.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Vallentuna på 19:e plats och Wings Arlanda på 18:e plats.

På fredag 13 februari 19.00 spelar Vallentuna borta mot Norrtälje och Wings Arlanda hemma mot Kiruna.

Vallentuna–Wings Arlanda 5–1 (1–0, 2–0, 2–1)

Hockeyettan norra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 1–0 (8.27) Tarik Mahmutovic (Theo Hårdstam, Lucas Lidström).

Andra perioden: 2–0 (20.19) Leo Hällvik (Filip Sundell), 3–0 (26.11) Ludwig Andersson (William Wassberg).

Tredje perioden: 4–0 (48.29) Tarik Mahmutovic (William Hedman, Theo Hårdstam), 5–0 (55.24) William Hedman (Theo Hårdstam, Tarik Mahmutovic), 5–1 (57.45) Viktor Greveback (Johannes Yucel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 3-0-2

Wings Arlanda: 0-1-4

Nästa match:

Vallentuna: Norrtälje IK, borta, 13 februari 19.00

Wings Arlanda: Kiruna IF, hemma, 13 februari 19.00