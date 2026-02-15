Segersviten fortsätter för Lindlöven efter vinst mot Clemensnäs

Lindlöven segrade – 4–0 mot Clemensnäs

Lindlövens sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Lindlövens Oliver Arle Östergren tvåmålsskytt

Det blev 4–0 (3–0, 0–0, 1–0) på hemmaplan mot Clemensnäs på söndagen och därmed också den sjunde raka segern i hockeyettan norra för Lindlöven. Det innebär också att Clemensnäs åkte på 13:e raka förlusten.

– Vi möter ett bra och puck skickligt lag och i första perioden är inte godkänt i prestation. Men andra och tredje så kämpar vi och gör de ganska bra, kommenterade Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren.

Lindlövens tränare Lennart Hermansson om matchen:

– Det var bättre energi idag, vi är väldigt ineffektiva dock, jag tycker att borde gjort 4 till 5 mål till idag. Nu blir det bra med en träningsvecka och toppmöte mot Hudik på lördag, det ser vi fram emot!

Lindlöven höll nu nollan för tionde gången den här säsongen.

Lukas Johansson blev matchvinnare

Lindlöven stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Andra perioden blev mållös.

Oliver Arle Östergren gjorde också 4–0 på pass av Emil Norberg och William Lindgren efter 7.40 i tredje perioden.

Oliver Arle Östergren gjorde två mål för Lindlöven och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Lindlöven ligger kvar på andra plats i tabellen och Clemensnäs sist, på 20:e plats.

Lindlöven tar sig an Hudiksvall i nästa match hemma lördag 21 februari 16.00. Clemensnäs möter Sundsvall hemma onsdag 18 februari 19.00.

Lindlöven–Clemensnäs 4–0 (3–0, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Lindehov

Första perioden: 1–0 (4.37) Lukas Johansson (Vilmer Grundström, Simon Nyhlén-Persson), 2–0 (11.13) Emil Norberg (Oliver Arle Östergren, Carl Johan Sälle), 3–0 (16.09) Oliver Arle Östergren (Sebastian Falk, Vilmer Grundström).

Tredje perioden: 4–0 (47.40) Oliver Arle Östergren (Emil Norberg, William Lindgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 5-0-0

Clemensnäs: 0-1-4

Nästa match:

Lindlöven: Hudiksvalls HC, hemma, 21 februari 16.00

Clemensnäs: IF Sundsvall Hockey, hemma, 18 februari 19.00