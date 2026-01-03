Svårstoppade Kalix fortsätter vinna – 7–0 mot svaga Norrtälje

Kalix vann med 7–0 mot Norrtälje

Kalix åttonde seger på de senaste nio matcherna

Adam Helldén med tre mål för Kalix

Kalix vann med 7–0 (1–0, 3–0, 3–0) hemma mot Norrtälje på lördagen och tog därmed lagets fjärde raka seger i hockeyettan norra. Det innebär också att Norrtälje åkte på femte förlusten i rad.

Vinsten mot Norrtälje innebär att Kalix har fem segrar i rad på hemmaplan.

Oliver Selström gjorde matchvinnande målet

Kalix tog ledningen efter fem minuters spel genom Oliver Selström på passning från Oscar Kohlström.

Även i andra perioden var Kalix starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Oliver Selström, Filip Runbjer och Anton Claesson.

Kalix fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Adam Helldén, som gjorde tre mål.

Kalix Adam Helldén gjorde tre mål, Oliver Selström stod för två mål och ett assist och Filip Runbjer gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Kalix på nionde plats och Norrtälje på 14:e plats. Ett fint lyft för Kalix som låg på 13:e plats så sent som den 13 december.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 4 januari. Då möter Kalix Sundsvall i Part Arena 16.00. Norrtälje tar sig an Kiruna borta 14.00.

Kalix–Norrtälje 7–0 (1–0, 3–0, 3–0)

Hockeyettan norra, Part Arena

Första perioden: 1–0 (5.13) Oliver Selström (Oscar Kohlström).

Andra perioden: 2–0 (20.54) Oliver Selström (Filip Runbjer, Robert Von Gerdten), 3–0 (28.52) Filip Runbjer (Kie Vähäkangas, Elias Elomaa), 4–0 (38.14) Anton Claesson (Andrew Suriyuth, Alfons Ekblad).

Tredje perioden: 5–0 (41.04) Adam Helldén (Oscar Kohlström, Rainers Pavlovics), 6–0 (47.21) Adam Helldén (Andrew Suriyuth, Robert Von Gerdten), 7–0 (59.11) Adam Helldén (Filip Runbjer, Oliver Selström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 4-0-1

Norrtälje: 0-1-4

Nästa match:

Kalix: IF Sundsvall Hockey, hemma, 4 januari 16.00

Norrtälje: Kiruna IF, borta, 4 januari 14.00