Svårstoppade Hudiksvall fortsätter vinna – 8–2 mot svaga Vallentuna

Hudiksvall vann med 8–2 mot Vallentuna

Hudiksvalls sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Hudiksvalls Axel Levander tvåmålsskytt

Hudiksvall vann med 8–2 (3–0, 3–0, 2–2) hemma mot Vallentuna på fredagen och tog därmed lagets fjärde raka seger i hockeyettan norra. Det innebär också att Vallentuna åkte på sjunde förlusten i rad.

Därmed har Hudiksvall sju raka segrar på hemmaplan.

Elias Degnell gjorde matchvinnande målet

Hudiksvall stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Hudiksvall startade andra perioden bäst och gick från 3–0 till 6–0 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Lucas Thorstensson, Axel Levander och Jesper Wiberg. Vallentuna reducerade till 6–1 redan efter efter 3.05 i tredje perioden genom Ludwig Andersson på pass av Filip Sundell och Leo Hällvik.

Efter 9.30 i tredje perioden reducerade Vallentuna på nytt genom Filip Sundell framspelad av Ludwig Andersson.

11.30 in i tredje perioden nätade Hudiksvalls Axel Levander återigen på pass av Lucas Thorstensson och ökade ledningen.

Efter 13.13 nätade Linus Lindblom på pass av Anton Schagerberg och Maximilian Kilpinen och ökade ledningen för Hudiksvall. 8–2-målet blev matchens sista.

Hudiksvalls Lucas Thorstensson stod för ett mål och fyra assists.

Resultatet innebär att Hudiksvall fortsätter toppa tabellen och Vallentuna ligger på 16:e plats i tabellen. Hudiksvall var sjua i tabellen för 20 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Onsdag 19 november 19.00 spelar Hudiksvall hemma mot Örnsköldsvik Hockey. Vallentuna möter Strömsbro borta i Testebo Arena fredag 21 november 19.00.

Hudiksvall–Vallentuna 8–2 (3–0, 3–0, 2–2)

Hockeyettan norra, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (1.49) Maximilian Kilpinen (Emil Stadin), 2–0 (12.30) Loa Milfors (Jesper Wiberg, Lucas Thorstensson), 3–0 (18.11) Elias Degnell (Lucas Thorstensson).

Andra perioden: 4–0 (23.49) Lucas Thorstensson (Gabriel Kangas, Arvid Sundin), 5–0 (26.38) Axel Levander (Anton Schagerberg, Emil Stadin), 6–0 (28.19) Jesper Wiberg (Lucas Thorstensson, Linus Lindblom).

Tredje perioden: 6–1 (43.05) Ludwig Andersson (Filip Sundell, Leo Hällvik), 6–2 (49.30) Filip Sundell (Ludwig Andersson), 7–2 (51.30) Axel Levander (Lucas Thorstensson), 8–2 (53.13) Linus Lindblom (Anton Schagerberg, Maximilian Kilpinen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 4-1-0

Vallentuna: 0-0-5

Nästa match:

Hudiksvall: Örnsköldsvik Hockey, hemma, 19 november

Vallentuna: Strömsbro IF, borta, 21 november