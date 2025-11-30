Svårstoppade Halmstad fortsätter vinna – 7–1 mot svaga Tyringe

Seger för Halmstad med 7–1 mot Tyringe

Halmstads sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Albin Blomberg tvåmålsskytt för Halmstad

Halmstad vann med 7–1 (1–0, 3–0, 3–1) hemma mot Tyringe på söndagen och tog därmed lagets femte raka seger i hockeyettan södra. Det innebär också att Tyringe åkte på tionde förlusten i rad.

Det var tolfte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Halmstad.

Alexander Artursson bakom Halmstads seger

Oscar Johnsson gav Halmstad ledningen efter 18 minuters spel med assist av Valter Johansson och Alexander Artursson.

Även i andra perioden var Halmstad starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Alexander Artursson, Albin Blomberg och Otto Stahre.

Halmstad hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.09 genom Albin Blomberg och gick upp till 6–0 innan Tyringe svarade.

Segern skrevs till slut till 7–1 för Halmstad.

Alexander Artursson gjorde ett mål för Halmstad och spelade dessutom fram till tre mål, Oscar Johnsson stod för ett mål och två assists och Otto Stahre gjorde ett mål och två målgivande passningar.

För Halmstad gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Tyringe är på 18:e plats. Så sent som den 4 november låg Halmstad på nionde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Halmstad Hammers HC med 4–1.

I nästa match möter Halmstad Nyköping borta och Tyringe möter Grums hemma. Båda matcherna spelas lördag 6 december 16.00.

Halmstad–Tyringe 7–1 (1–0, 3–0, 3–1)

Hockeyettan södra, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (18.23) Oscar Johnsson (Valter Johansson, Alexander Artursson).

Andra perioden: 2–0 (28.28) Alexander Artursson (Otto Stahre, Oscar Johnsson), 3–0 (33.45) Albin Blomberg (Andreas Andersson, Alexander Klarin), 4–0 (35.02) Otto Stahre (Alexander Artursson, Oscar Johnsson).

Tredje perioden: 5–0 (40.09) Albin Blomberg (William Gustafsson, Hampus Johansson), 6–0 (45.57) Hampus Johansson (Viktor Bernhardtz, Victor Gagic), 6–1 (56.11) Erik Burwall (Fabian Ledin, Isak Ivehed), 7–1 (56.35) Anton Berglund (Otto Stahre, Alexander Artursson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad: 5-0-0

Tyringe: 0-1-4

Nästa match:

Halmstad: Nyköpings SK, borta, 6 december

Tyringe: Grums IK Hockey, hemma, 6 december