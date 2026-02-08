Svårstoppade Borlänge fortsätter vinna – 3–1 mot svaga Kiruna
- Borlänge-seger med 3–1 mot Kiruna
- Borlänges nionde seger på de senaste tio matcherna
- Joel Jonsson matchvinnare för Borlänge
Borlänge är i riktigt bra form just nu. På söndagen kom seger nummer åtta i rad, efter 3–1 (2–1, 0–0, 1–0) hemma mot Kiruna. Det innebär också att Kiruna har fyra raka förluster i hockeyettan norra.
Borlänge–Kiruna – mål för mål
Borlänge tog ledningen i början av första perioden genom Edwin Aronsson.
Kiruna kvitterade till 1–1 genom Olle Söderlund efter 9.03.
Efter 14.55 i matchen gjorde Borlänge 2–1 genom Joel Jonsson.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
7.57 in i tredje perioden slog Melker Bertals till på pass av Joel Jonsson och Calle Karlsson och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.
Melker Bertals gjorde ett mål för Borlänge och två målgivande passningar.
För Borlänge gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Kiruna är på 17:e plats.
Nästa motstånd för Borlänge är Strömsbro. Lagen möts fredag 13 februari 19.00 i Testebo Arena. Kiruna tar sig an Bodens HF hemma onsdag 11 februari 19.00.
Borlänge–Kiruna 3–1 (2–1, 0–0, 1–0)
Hockeyettan norra, Borlänge Ishall
Första perioden: 1–0 (5.52) Edwin Aronsson (Melker Bertals, Calle Karlsson), 1–1 (9.03) Olle Söderlund (Hampus Hagström), 2–1 (14.55) Joel Jonsson (Melker Bertals, Pontus Bergman).
Tredje perioden: 3–1 (47.57) Melker Bertals (Joel Jonsson, Calle Karlsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Borlänge: 5-0-0
Kiruna: 1-0-4
Nästa match:
Borlänge: Strömsbro IF, borta, 13 februari 19.00
Kiruna: Bodens HF, hemma, 11 februari 19.00
