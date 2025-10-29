Svårstoppade Borås fortsätter vinna – 2–1 mot Dalen

Borås vann med 2–1 mot Dalen

Borås femte seger på de senaste sex matcherna

Adam Hirsch gjorde två mål för Borås

Det blev 2–1 (1–0, 1–0, 0–1) hemma mot Dalen på onsdagen och därmed också den femte raka segern i hockeyettan södra för Borås. Det innebär också att Dalen åkte på fjärde raka förlusten.

Kungälv nästa för Borås

Borås tog ledningen efter 6.16 genom Adam Hirsch framspelad av Anton Davidsson och Christian Lindberg. Efter 8.23 i andra perioden slog Adam Hirsch till på nytt framspelad av Jesper Andersson och Emil Smedberg och gjorde 2–0. Efter 2.25 i tredje perioden reducerade Dalen till 2–1 genom Axel Håkansson på pass av Max Forsell. Men mer än så orkade Dalen inte med.

Det här var Borås tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Dalens tredje uddamålsförlust.

För Borås gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Dalen är på 18:e plats. Borås var tolva i tabellen för 13 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 16 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Smedjehov.

Nästa motstånd för Borås är Kungälv. Lagen möts onsdag 5 november 19.00 i Oasen. Dalen tar sig an Tingsryd borta fredag 31 oktober 19.00.

Borås–Dalen 2–1 (1–0, 1–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (6.16) Adam Hirsch (Anton Davidsson, Christian Lindberg).

Andra perioden: 2–0 (28.23) Adam Hirsch (Jesper Andersson, Emil Smedberg).

Tredje perioden: 2–1 (42.25) Axel Håkansson (Max Forsell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 5-0-0

Dalen: 1-0-4

Nästa match:

Borås: Kungälvs IK, borta, 5 november

Dalen: Tingsryds AIF, borta, 31 oktober