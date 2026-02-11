Svårstoppade Bodens HF fortsätter vinna – 4–0 mot svaga Kiruna

Bodens HF vann med 4–0 mot Kiruna

Bodens HF:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Nils Thomasson avgjorde för Bodens HF

Allt talade för seger för Bodens HF och så blev det också när det formstarka laget mötte Kiruna på bortaplan. Efter segersiffrorna 4–0 (1–0, 1–0, 2–0) har nu Bodens HF nio raka segrar. Kiruna har fem förluster i rad i hockeyettan norra.

Det var Bodens HF:s 16:e raka seger mot Kiruna.

Det här var femte gången den här säsongen som Bodens HF höll nollan.

Kiruna–Bodens HF – mål för mål

Nils Thomasson gjorde 1–0 till gästerna Bodens HF efter 19 minuter efter förarbete av Felix Dahlroth och Kevin Arvidsson.

Efter 18.53 i andra perioden slog Joshua Laframboise till på pass av Victor Edström och Karl Persman och gjorde 0–2.

9.04 in i tredje perioden nätade Bodens HF:s Kevin Arvidsson framspelad av Felix Dahlroth och Elias Callgren och ökade ledningen. Efter 17.07 gjorde Hampus Johannesson också 0–4 på pass av Wille Åström och Nils Thomasson.

Bodens HF ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Kiruna är på 17:e plats.

Fredag 13 februari 19.00 spelar Kiruna borta mot Wings Arlanda. Bodens HF möter Enköping hemma i Hive Arena lördag 14 februari 15.00.

Kiruna–Bodens HF 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)

Hockeyettan norra, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (19.01) Nils Thomasson (Felix Dahlroth, Kevin Arvidsson).

Andra perioden: 0–2 (38.53) Joshua Laframboise (Victor Edström, Karl Persman).

Tredje perioden: 0–3 (49.04) Kevin Arvidsson (Felix Dahlroth, Elias Callgren), 0–4 (57.07) Hampus Johannesson (Wille Åström, Nils Thomasson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 0-0-5

Bodens HF: 5-0-0

Nästa match:

Kiruna: Wings HC Arlanda, borta, 13 februari 19.00

Bodens HF: Enköpings SK HK, hemma, 14 februari 15.00