Surahammars Adam Karlsson tvåmålsskytt i segern mot Norrtälje

Seger för Surahammar med 4–1 mot Norrtälje

Surahammars fjärde seger på de senaste fem matcherna

Adam Karlsson med två mål för Surahammar

Bortalaget Surahammar vann mot Norrtälje i hockeyettan norra. 1–4 (0–0, 0–1, 1–3) slutade onsdagens match.

Segern var Surahammars fjärde på de senaste fem matcherna.

Wille Ekman-Cederborg gjorde matchvinnande målet

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Det var först 15.19 in i andra perioden som Surahammar tog ledningen genom Adam Karlsson framspelad av Wille Ekman-Cederborg och Wille Hedqvist. Elva sekunder in i tredje perioden nätade Surahammars Wille Ekman-Cederborg på pass av Albin Pettersson och Adam Karlsson och ökade ledningen.

4.32 in i perioden slog Carl Lorentzon till framspelad av Max Mattsson och Roman Semjonov och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Norrtälje.

Efter 7.02 nätade Shane Heffernan på pass av Lukas Henze och Hampus Sjölund och ökade ledningen för Surahammar.

Laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.45 kvar att spela återigen genom Adam Karlsson på pass av William Otter och Wille Ekman-Cederborg.

Surahammars Adam Karlsson stod för tre poäng, varav två mål och Wille Ekman-Cederborg gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

För tabellens utseende betyder det här att Norrtälje ligger på nionde plats medan Surahammar har elfteplatsen. Ett fint lyft för Surahammar som låg på 19:e plats så sent som den 11 oktober.

Nästa motstånd för Norrtälje är Strömsbro. Lagen möts lördag 1 november 16.00 i Testebo Arena. Surahammar tar sig an Falu IF hemma söndag 2 november 16.00.

Norrtälje–Surahammar 1–4 (0–0, 0–1, 1–3)

Hockeyettan norra, Roslagens Sparbank Arena

Andra perioden: 0–1 (35.19) Adam Karlsson (Wille Ekman-Cederborg, Wille Hedqvist).

Tredje perioden: 0–2 (40.11) Wille Ekman-Cederborg (Albin Pettersson, Adam Karlsson), 1–2 (44.32) Carl Lorentzon (Max Mattsson, Roman Semjonov), 1–3 (47.02) Shane Heffernan (Lukas Henze, Hampus Sjölund), 1–4 (58.15) Adam Karlsson (William Otter, Wille Ekman-Cederborg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje: 3-0-2

Surahammar: 4-1-0

Nästa match:

Norrtälje: Strömsbro IF, borta, 1 november

Surahammar: Falu IF, hemma, 2 november