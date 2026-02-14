Surahammar vann efter avgörande i tredje perioden mot Piteå

Seger för Surahammar med 3–1 mot Piteå

Roman Semjonov gjorde två mål för Surahammar

Tore Lundström matchvinnare för Surahammar

Det blev seger för Surahammar borta mot Piteå i hockeyettan norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Surahammar drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 1–3 (0–0, 0–0, 1–3).

Roman Semjonov tvåmålsskytt för Surahammar

Matchen började med bra försvarsspel och båda de två första perioderna blev mållösa.

Efter 13.01 i tredje perioden gjorde Piteå 1–0 genom Oscar Bramberg.

Surahammar gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3 inom bara 4.01. 1–2-målet kom med bara 3.48 kvar att spela genom Tore Lundström. Och med 33 sekunder kvar att spela kom också 1–3 genom Roman Semjonov.

Piteå har två vinster och tre förluster och 16–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Surahammar har tre vinster och två förluster och 17–13 i målskillnad.

Söndag 15 februari möter Piteå Enköping hemma 14.00 och Surahammar möter Bodens HF borta 15.00.

Piteå–Surahammar 1–3 (0–0, 0–0, 1–3)

Hockeyettan norra, LF Arena

Tredje perioden: 1–0 (53.01) Oscar Bramberg (Oskar Lundkvist, Henrik Claeson), 1–1 (55.26) Roman Semjonov (Anton Hansson Myhrén, Linus Rydell), 1–2 (56.12) Tore Lundström (Hampus Sjölund, Markus Hansson), 1–3 (59.27) Roman Semjonov.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 2-0-3

Surahammar: 3-1-1

Nästa match:

Piteå: Enköpings SK HK, hemma, 15 februari 14.00

Surahammar: Bodens HF, borta, 15 februari 15.00