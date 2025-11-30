Surahammar slog Bodens HF i måljämn match i XLNT AKUSTIK Arena

Surahammar segrade – 3–2 mot Bodens HF

Sebastian Ehrencrona matchvinnare för Surahammar

Andra raka segern för Surahammar

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Surahammar hemma mot Bodens HF i hockeyettan norra på söndagen. Sebastian Ehrencrona blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 18.11 in i tredje perioden. Matchen slutade 3–2 (0–1, 1–1, 2–0).

Surahammar–Bodens HF – mål för mål

Bodens HF tog ledningen efter fyra minuters spel genom Joshua Laframboise framspelad av Kevin Arvidsson och Jacob Sundin.

Efter 5.44 i andra perioden slog Elias Callgren till framspelad av Jacob Sundin och Felix Dahlroth och gjorde 0–2.

Surahammars Linus Rydell gjorde 1–2 efter 16.23 på pass av William Otter och Adam Karlsson.

6.46 in i tredje perioden fick Adam Karlsson utdelning framspelad av Linus Rydell och kvitterade.

Sebastian Ehrencrona stod för målet när laget avgjorde matchen med 1.49 kvar att spela efter förarbete från Melvin Joona och Lukas Henze. Ehrencrona fullbordade därmed Surahammars vändning.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Surahammar med 16–17 och Bodens HF med 19–11 i målskillnad. Det här var Surahammars fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Bodens HF:s tredje uddamålsförlust.

Surahammars nya tabellposition är åttonde plats medan Bodens HF är på sjunde plats.

Nästa motstånd för Surahammar är Väsby IK HK. Lagen möts onsdag 3 december 19.00 i Vilundaparkens Ishall A. Bodens HF tar sig an Sollentuna hemma lördag 13 december 16.00.

Surahammar–Bodens HF 3–2 (0–1, 1–1, 2–0)

Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena

Första perioden: 0–1 (4.50) Joshua Laframboise (Kevin Arvidsson, Jacob Sundin).

Andra perioden: 0–2 (25.44) Elias Callgren (Jacob Sundin, Felix Dahlroth), 1–2 (36.23) Linus Rydell (William Otter, Adam Karlsson).

Tredje perioden: 2–2 (46.46) Adam Karlsson (Linus Rydell), 3–2 (58.11) Sebastian Ehrencrona (Melvin Joona, Lukas Henze).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Surahammar: 3-0-2

Bodens HF: 3-0-2

Nästa match:

Surahammar: Väsby IK HK, borta, 3 december

Bodens HF: Sollentuna HC, hemma, 13 december