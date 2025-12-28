Surahammar besegrade Enköping på hemmaplan

Surahammar vann med 5–2 mot Enköping

Roman Semjonov avgjorde för Surahammar

Seger nummer 8 för Surahammar

Surahammar vann på hemmaplan mot Enköping i hockeyettan norra. Matchen på söndagen slutade 5–2 (1–0, 3–2, 1–0).

Sebastian Ehrencrona gav Surahammar ledningen efter tio minuter efter förarbete från Felix Filipson och Hampus Sjölund.

Surahammar övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.51 genom Lukas Henze och gick upp till 3–0 innan Enköping kom tillbaka och reducerade till 3–2.

Innan perioden var över hade Surahammar ryckt åt sig ledningen med 4–2.

4.36 in i tredje perioden nätade Surahammars Roman Semjonov på nytt på pass av Kasper Dahlqvist och Adam Karlsson och ökade ledningen.

Surahammar har två segrar och tre förluster och 13–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Enköping har tre vinster och två förluster och 19–12 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Surahammar ligger på åttonde plats medan Enköping är på 16:e plats.

De båda lagen möts igen tisdag 30 december 19.00, i Bahcohallen.

Surahammar–Enköping 5–2 (1–0, 3–2, 1–0)

Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena

Första perioden: 1–0 (10.45) Sebastian Ehrencrona (Felix Filipson, Hampus Sjölund).

Andra perioden: 2–0 (22.51) Lukas Henze (Tore Lundström), 3–0 (30.56) Roman Semjonov (Adam Karlsson, Alexander Dahlberg), 3–1 (35.42) Axel Knudsen (Romeo Ekfeldt, Elias Ivansson), 3–2 (37.26) Gustav Eriksson (Alex Korpela, Tim Almgren), 4–2 (38.00) Lukas Henze (Wille Ekman-Cederborg, Linus Rydell).

Tredje perioden: 5–2 (44.36) Roman Semjonov (Kasper Dahlqvist, Adam Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Surahammar: 2-0-3

Enköping: 3-1-1

Nästa match:

Surahammar: Enköpings SK HK, borta, 30 december 19.00

Enköping: Surahammars IF, hemma, 30 december 19.00