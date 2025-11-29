Sundsvalls fina svit håller i sig efter 6–3 mot Sollentuna

Sundsvall vann med 6–3 mot Sollentuna

Sundsvalls sjätte seger på de senaste sju matcherna

Ludvig Westerlund avgjorde för Sundsvall

3–6 (1–0, 2–5, 0–1) blev resultatet när Sollentuna och Sundsvall möttes på lördagen. I och med detta har Sundsvall fem raka segrar i hockeyettan norra.

Vallentuna nästa för Sundsvall

Sollentuna tog ledningen efter 19 minuter genom Linus Molin framspelad av Pelle Ringström och Erik Stenbacka.

Sundsvall övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.17 genom Erik Hedlund och gick upp till 1–3 innan Sollentuna kom tillbaka och kvitterade.

Innan perioden var över hade Sundsvall ryckt åt sig ledningen med 3–5.

9.03 in i tredje perioden fick Filip Wiberg utdelning framspelad av Emil Lindblom och Johan Lindholm och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–6.

Emil Lindblom gjorde ett mål för Sundsvall och två assist.

Sollentuna stannar därmed på elfte plats och Sundsvall på fjärde plats i tabellen. Sollentuna var femma i tabellen för 22 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Nästa motstånd för Sollentuna är Norrtälje. Lagen möts onsdag 3 december 19.00. Sundsvall tar sig an Vallentuna borta söndag 30 november 16.00.

Sollentuna–Sundsvall 3–6 (1–0, 2–5, 0–1)

Hockeyettan norra

Första perioden: 1–0 (19.39) Linus Molin (Pelle Ringström, Erik Stenbacka).

Andra perioden: 1–1 (21.17) Erik Hedlund (Jonathan Lidman, Mathias Wikudd), 1–2 (22.22) Emil Lindblom (Emil Melander, Filip Wiberg), 1–3 (24.38) Ludvig Westerlund (Emil Lindblom, Johan Lindholm), 2–3 (26.03) Ture Edvardsson (Lukas Paulsson, Elias Sunebäck), 3–3 (28.59) Lucas Eriksson (Ture Edvardsson), 3–4 (33.10) Ludvig Westerlund (Fabian Westling Alm, Oliver Sundberg), 3–5 (34.46) Erik Hedlund (Martin Arpe).

Tredje perioden: 3–6 (49.03) Filip Wiberg (Emil Lindblom, Johan Lindholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 1-0-4

Sundsvall: 5-0-0

Nästa match:

Sollentuna: Norrtälje IK, hemma, 3 december

Sundsvall: Vallentuna Hockey, borta, 30 november