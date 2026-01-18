Sundsvall vann mot Surahammar
- Seger för Sundsvall med 5–1 mot Surahammar
- Andra raka segern för Sundsvall
- 19:e segern för Sundsvall
Sundsvall segrade på hemmaplan i Brandcode Center mot Surahammar i hockeyettan norra. 5–1 slutade matchen på söndagen.
I och med detta har Surahammar fyra förluster i rad.
Örnsköldsvik Hockey nästa för Sundsvall
Det här betyder att Surahammar ligger på tionde plats i tabellen och Sundsvall är på tredje plats.
I nästa match möter Sundsvall Örnsköldsvik Hockey borta och Surahammar möter Norrtälje hemma. Båda matcherna spelas onsdag 21 januari 19.00.
