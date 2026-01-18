Sundsvall vann mot Surahammar

Seger för Sundsvall med 5–1 mot Surahammar

Andra raka segern för Sundsvall

19:e segern för Sundsvall

Sundsvall segrade på hemmaplan i Brandcode Center mot Surahammar i hockeyettan norra. 5–1 slutade matchen på söndagen.

I och med detta har Surahammar fyra förluster i rad.

Örnsköldsvik Hockey nästa för Sundsvall

Det här betyder att Surahammar ligger på tionde plats i tabellen och Sundsvall är på tredje plats.

I nästa match möter Sundsvall Örnsköldsvik Hockey borta och Surahammar möter Norrtälje hemma. Båda matcherna spelas onsdag 21 januari 19.00.