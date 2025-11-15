Sundsvall vann med 7–3 mot Väsby IK HK

Ludvig Westerlund matchvinnare för Sundsvall

Andra raka segern för Sundsvall

Hemmalaget Sundsvall segrade i Brandcode Center mot Väsby IK HK i hockeyettan norra. 7–3 (2–0, 2–3, 3–0) slutade matchen på lördagen.

Resultatet innebär att Väsby IK HK nu har fyra förluster i rad.

Sundsvall–Väsby IK HK – mål för mål

Leon Häggström gjorde 1–0 till Sundsvall efter bara 2.06 framspelad av Emil Lindblom och Johan Lindholm.

Laget ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 3.24 nätade Emil Melander på pass av Nils Nordh och Erik Hedlund. Väsby IK HK förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 4–3.

Även i tredje perioden var Sundsvall starkast och gick från 4–3 till 7–3 genom mål av Hugo Bergendal, Johan Lindholm och Martin Arpe och avgjorde matchen.

Det här betyder att Sundsvall är kvar på fjärde plats och Väsby IK HK stannar på 18:e plats, i tabellen. Så sent som den 18 oktober låg Sundsvall på elfte plats i tabellen.

I nästa match möter Sundsvall Wings Arlanda hemma på söndag 16 november 16.00. Väsby IK HK möter Norrtälje onsdag 19 november 19.00 hemma.

Sundsvall–Väsby IK HK 7–3 (2–0, 2–3, 3–0)

Hockeyettan norra, Brandcode Center

Första perioden: 1–0 (2.06) Leon Häggström (Emil Lindblom, Johan Lindholm), 2–0 (3.24) Emil Melander (Nils Nordh, Erik Hedlund).

Andra perioden: 2–1 (25.54) Alfred Aalto (Axel Skarp, Marcus Kivelä Carlzon), 3–1 (30.03) Jonathan Lidman (Oskar Larsson, Edvin Modin), 4–1 (32.01) Ludvig Westerlund, 4–2 (32.12) Kalle Forslund (Douglas Robert, Axel Blom), 4–3 (33.17) Kalle Forslund (Pontus Karlsson, Axel Blom).

Tredje perioden: 5–3 (49.09) Hugo Bergendal (Oskar Larsson, Edvin Modin), 6–3 (56.45) Johan Lindholm (Emil Lindblom, Kevin Rönnelöw), 7–3 (59.37) Martin Arpe (Nils Nordh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall: 3-1-1

Väsby IK HK: 1-1-3

Nästa match:

Sundsvall: Wings HC Arlanda, hemma, 16 november

Väsby IK HK: Norrtälje IK, hemma, 19 november