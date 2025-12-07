Sundsvall utklassade Norrtälje – vann med 6–0

Sundsvall segrade – 6–0 mot Norrtälje

Sundsvalls åttonde seger på de senaste nio matcherna

Fabian Westling Alm avgjorde för Sundsvall

Sundsvall övertygade när laget vann på hemmaplan mot Norrtälje i hockeyettan norra med hela 6–0 (1–0, 2–0, 3–0).

Därmed har Sundsvall vunnit sju matcher i rad i hockeyettan norra.

Sundsvall–Norrtälje – mål för mål

Sundsvall tog ledningen efter 16 minuter genom Fabian Westling Alm efter förarbete från Ludvig Westerlund och Kevin Rönnelöw.

Efter 2.28 i andra perioden slog Edvin Modin till framspelad av Leon Häggström och gjorde 2–0.

Emil Lindblom gjorde dessutom 3–0 efter 10.46 på pass av Johan Lindholm och Ludvig Westerlund.

Sundsvall fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Filip Wiberg, Nils Nordh och Hugo Bergendal.

Nils Nordh gjorde ett mål för Sundsvall och spelade dessutom fram till två mål.

Sundsvall imponerar med fem segrar och 27–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Norrtälje har två vinster och tre förluster och 9–21 i målskillnad.

Onsdag 10 december 19.00 möter Sundsvall Hudiksvall hemma i Brandcode Center medan Norrtälje spelar hemma mot Strömsbro.

Sundsvall–Norrtälje 6–0 (1–0, 2–0, 3–0)

Hockeyettan norra, Brandcode Center

Första perioden: 1–0 (16.00) Fabian Westling Alm (Ludvig Westerlund, Kevin Rönnelöw).

Andra perioden: 2–0 (22.28) Edvin Modin (Leon Häggström), 3–0 (30.46) Emil Lindblom (Johan Lindholm, Ludvig Westerlund).

Tredje perioden: 4–0 (40.17) Filip Wiberg (Emil Lindblom, Nils Nordh), 5–0 (45.16) Nils Nordh, 6–0 (51.25) Hugo Bergendal (Nils Nordh, Edvin Modin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall: 5-0-0

Norrtälje: 2-1-2

Nästa match:

Sundsvall: Hudiksvalls HC, hemma, 10 december

Norrtälje: Strömsbro IF, hemma, 10 december