Sundsvall nollade Piteå – vann med 3–0

Sundsvall-seger med 3–0 mot Piteå

Sundsvalls femte seger på de senaste sex matcherna

Oskar Larsson avgjorde för Sundsvall

Tre egna mål räckte mot Piteå. Sundsvall tog hem segern hemma mot Piteå i hockeyettan norra i en målsnål match. Slutresultatet blev 3–0 (1–0, 1–0, 1–0).

Det här var femte gången den här säsongen som Sundsvalls målvakter höll nollan.

Segern var Sundsvalls femte på de senaste sex matcherna.

Bodens HF nästa för Sundsvall

Oskar Larsson gjorde 1–0 till Sundsvall efter bara 1.17 efter pass från Martin Arpe.

Efter 12.20 i andra perioden slog Johan Lindholm till på pass av Emil Lindblom och Leon Häggström och gjorde 2–0.

Sundsvall gjorde också 3–0 genom Hugo Bergendal med assist av Leon Häggström och Axel Abrahamsson efter 17.36 i tredje perioden.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Sundsvall på tredje plats och Piteå på 15:e plats. Piteå var nia i tabellen för 23 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 11 januari. Då möter Sundsvall Bodens HF i Brandcode Center 16.00. Piteå tar sig an Strömsbro borta 14.00.

Sundsvall–Piteå 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Brandcode Center

Första perioden: 1–0 (1.17) Oskar Larsson (Martin Arpe).

Andra perioden: 2–0 (32.20) Johan Lindholm (Emil Lindblom, Leon Häggström).

Tredje perioden: 3–0 (57.36) Hugo Bergendal (Leon Häggström, Axel Abrahamsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall: 4-0-1

Piteå: 1-0-4

Nästa match:

Sundsvall: Bodens HF, hemma, 11 januari 16.00

Piteå: Strömsbro IF, borta, 11 januari 14.00