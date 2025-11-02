Sundsvall nollade Piteå – vann med 2–0

Sundsvall segrade – 2–0 mot Piteå

Sundsvalls fjärde seger på de senaste fem matcherna

Mathias Wikudd gjorde två mål för Sundsvall

Två egna mål räckte mot Piteå. Sundsvall tog hem segern borta mot Piteå i hockeyettan norra i en målsnål match. Slutresultatet blev 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).

Segern var Sundsvalls fjärde på de senaste fem matcherna.

Kalix nästa för Sundsvall

Den första perioden slutade 0–0. Det var först 13.12 in i andra perioden som Sundsvall tog ledningen genom Mathias Wikudd framspelad av Leon Häggström. Mathias Wikudd stod för målet när laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 43 sekunder kvar att spela assisterad av Martin Arpe. 0–2-målet blev matchens sista.

För hemmalaget betyder resultatet sjätte plats i tabellen. Sundsvall är på tredje plats. Ett fint lyft för Sundsvall som låg på elfte plats så sent som den 18 oktober.

Nästa motstånd för Piteå är Strömsbro. Lagen möts söndag 9 november 16.00 i LF Arena. Sundsvall tar sig an Kalix hemma lördag 8 november 16.00.

Piteå–Sundsvall 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

Hockeyettan norra, LF Arena

Andra perioden: 0–1 (33.12) Mathias Wikudd (Leon Häggström).

Tredje perioden: 0–2 (59.17) Mathias Wikudd (Martin Arpe).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 3-0-2

Sundsvall: 4-1-0

Nästa match:

Piteå: Strömsbro IF, hemma, 9 november

Sundsvall: Kalix HC, hemma, 8 november