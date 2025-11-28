Strömsbros fina svit fortsätter mot Falu IF

Strömsbro vann med 9–2 mot Falu IF

Strömsbros femte seger på de senaste sex matcherna

Strömsbros Oskar Klaar tremålsskytt

Strömsbro fortsätter att ha det lätt mot Falu IF i hockeyettan norra. På fredagen vann Strömsbro på nytt – den här gången med hela 9–2 (3–0, 3–1, 3–1) hemma i Testebo Arena. Det var Strömsbros sjätte raka seger mot Falu IF.

Segern var Strömsbros femte på de senaste sex matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Kasper Arwefjäll bakom Strömsbros seger

Strömsbro var vassast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 6–1.

Strömsbro hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.39 genom Emil Lindgren och gick upp till 8–1 innan Falu IF svarade.

Slutresultatet blev 9–2 i Strömsbros favör.

Strömsbros Kasper Arwefjäll stod för två mål och två assists, Oskar Klaar gjorde tre mål och ett målgivande pass och Emil Lindgren gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Strömsbro ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Falu IF ligger på 15:e plats. Så sent som den 8 november låg Strömsbro på nionde plats i tabellen.

Onsdag 3 december 19.00 spelar Strömsbro borta mot Lindlöven. Falu IF möter Norrtälje borta i Roslagens Sparbank Arena söndag 30 november 16.00.

Strömsbro–Falu IF 9–2 (3–0, 3–1, 3–1)

Hockeyettan norra, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (3.37) Oskar Klaar (Kasper Arwefjäll, Emil Lindgren), 2–0 (15.06) Simon Hedlund (Adam Dahlström, Kasper Arwefjäll), 3–0 (19.36) Kasper Arwefjäll (Oskar Klaar, Marcus Linderborg).

Andra perioden: 4–0 (20.50) Oskar Klaar (Jesper Åhlen-Hedenström, Marcus Linderborg), 5–0 (27.15) Kasper Arwefjäll (Carl Sandström), 6–0 (29.07) Adam Dahlström (Simon Hedlund, William Bengtsson), 6–1 (31.57) Viggo Aspling (Filip Hedberg, Pontus Falk).

Tredje perioden: 7–1 (40.39) Emil Lindgren (Abbe Broberg, Markus Sandrud), 8–1 (48.57) Mikael Hansson (Abbe Broberg, Emil Lindgren), 8–2 (49.11) Oliver Pentler (Oscar Haglund, Ibrahim Qufaj), 9–2 (59.59) Oskar Klaar (William Mann).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 4-1-0

Falu IF: 2-0-3

Nästa match:

Strömsbro: Lindlövens IF, borta, 3 december

Falu IF: Norrtälje IK, borta, 30 november