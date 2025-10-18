Straffseger för Surahammar borta mot Strömsbro

Seger för Surahammar med 3–2 efter straffar

Albin Pettersson matchvinnare för Surahammar

Tredje raka segern för Surahammar

Surahammar vann en riktigt jämn match mot Strömsbro i hockeyettan norra. Avgörandet kom först i straffläggningen där Surahammar var starkare och vann med 3–2 (0–0, 2–2, 0–0, 0–0, 1–0). Albin Pettersson blev hjälte i straffläggningen.

Strömsbro–Surahammar – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. Efter 3.15 i andra perioden gjorde Strömsbro 1–0 genom Kasper Arwefjäll.

Surahammar kvitterade till 1–1 genom Lukas Henze efter 12.49 av perioden.

Strömsbro tog ledningen på nytt genom Simon Hedlund efter 13.16.

Surahammar gjorde 2–2 genom Anton Hansson Myhrén med 1.03 kvar att spela av perioden. Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning. Surahammars Albin Pettersson satte den avgörande straffen för gästerna.

Det här var Strömsbros andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Surahammars andra uddamålsseger.

Efter fem matcher har Strömsbro nu nio poäng och Surahammar har sju poäng.

Nästa motstånd för Strömsbro är Enköping. Surahammar tar sig an Hudiksvall hemma. Båda matcherna spelas onsdag 22 oktober 19.00.

Strömsbro–Surahammar 2–3 (0–0, 2–2, 0–0, 0–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Testebo Arena

Andra perioden: 1–0 (23.15) Kasper Arwefjäll (Carl Sandström), 1–1 (32.49) Lukas Henze (Hampus Sjölund), 2–1 (33.16) Simon Hedlund (Marcus Linderborg), 2–2 (38.57) Anton Hansson Myhrén (Shane Heffernan, Melvin Joona).

Straffar: 2–3 (65.00) Albin Pettersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 3-1-1

Surahammar: 3-0-2

Nästa match:

Strömsbro: Enköpings SK HK, hemma, 22 oktober

Surahammar: Hudiksvalls HC, hemma, 22 oktober