Straffar avgjorde – Visby/Roma vann mot Västervik

Seger för Visby/Roma med 2–1 efter straffar

Visby/Romas nionde seger på de senaste tio matcherna

Alexander Bjurström matchvinnare för Visby/Roma

Västervik spelade mot Visby/Roma hemma i en riktigt jämn match i hockeyettan södra. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Alexander Bjurström blev hjälte i straffläggningen.

Visby/Romas assisterande tränare Einar Engström tyckte till om matchen:

– Satt långt inne idag. Vi fick kriga hårt för våra chanser, pucken vill inte in riktigt. Skönt att vi avgör med två distinkta straffar och kan plocka med oss en seger hem till ön.

Det här innebär att Visby/Roma nu har fem segrar i följd i hockeyettan södra.

Västervik–Visby/Roma – mål för mål

Matchen började med bra försvarsspel och båda de två första perioderna blev mållösa.

Visby/Roma gjorde 0–1 genom Hugo Ollila med 1.59 kvar i perioden i tredje perioden.

Västervik gjorde 1–1 genom Elias Dervall-Svensson med 4 sekunder kvar av perioden. Visby/Roma vann straffläggningen efter att Alexander Bjurström satt den avgörande straffen.

Det här var Västerviks tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Visby/Romas fjärde uddamålsseger.

Det här betyder att Visby/Roma ligger på femte plats i tabellen och Västervik är på elfte plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 6 februari i Visby Ishall.

Nästa motstånd för Västervik är Mariestad. Lagen möts lördag 15 november 16.00 i Mariehus Arena. Visby/Roma tar sig an Vita Hästen hemma fredag 14 november 19.00.

Västervik–Visby/Roma 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, LF Arena

Tredje perioden: 0–1 (58.01) Hugo Ollila (Erik Rainersson, Simon Lindblom), 1–1 (59.56) Elias Dervall-Svensson.

Straffar: 1–2 (65.00) Alexander Bjurström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 3-1-1

Visby/Roma: 5-0-0

Nästa match:

Västervik: Mariestad BoIS HC, borta, 15 november

Visby/Roma: HC Vita Hästen, hemma, 14 november