Straffar avgjorde – Tranås vann mot Huddinge

Tranås-seger med 3–2 efter straffar

Tranås femte seger på de senaste sex matcherna

Markus Ruuskanen matchvinnare för Tranås

Huddinge spelade mot Tranås hemma i en riktigt jämn match i hockeyettan södra. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (0–1, 0–1, 2–0, 0–0, 1–0). Markus Ruuskanen blev hjälte i straffläggningen.

Segern var Tranås femte på de senaste sex matcherna.

Huddinge–Tranås – mål för mål

David Puikkonen gav Huddinge ledningen efter tio minuter. Efter 44 sekunder i andra perioden nätade Daniel Liiv på pass av Eric Eljas och Nils Strandberg Sarén och gjorde 2–0. Tranås reducerade och kvitterade till 2–2 genom Pontus Eklöf och Axl Johansson i tredje perioden. Tranås Markus Ruuskanen satte den avgörande straffen för gästerna. Målet var Markus Ruuskanens femte i hockeyettan södra.

Det här var Huddinges andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Tranås tredje uddamålsseger.

Resultatet innebär att Huddinge ligger kvar på 19:e plats och Tranås på fjärde plats i tabellen.

Den 22 februari möts lagen återigen, då i Tranås Arena.

I nästa match möter Huddinge Borås hemma på måndag 27 oktober 19.00. Tranås möter Grums söndag 26 oktober 16.00 borta.

Huddinge–Tranås 2–3 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (10.40) David Puikkonen.

Andra perioden: 2–0 (20.44) Daniel Liiv (Eric Eljas, Nils Strandberg Sarén).

Tredje perioden: 2–1 (41.34) Pontus Eklöf (Gabriel Eklund), 2–2 (50.43) Axl Johansson (Ludwig Svensson Träff, Vilde Persson).

Straffar: 2–3 (65.00) Markus Ruuskanen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 0-2-3

Tranås: 4-0-1

Nästa match:

Huddinge: Borås HC, hemma, 27 oktober

Tranås: Grums IK Hockey, borta, 26 oktober