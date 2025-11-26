Straffar avgjorde när Kungälv vann mot Grums

Kungälv vann med 4–3 efter straffar

Eric Österman tvåmålsskytt för Kungälv

Tony Pappila avgjorde för Kungälv

Grums tog emot Kungälv hemma i en riktigt jämn match i hockeyettan södra. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (1–1, 1–2, 1–0, 0–0, 1–0). Tony Pappila blev hjälte i straffläggningen.

– Vi förlorar matchen på dålig disciplin. För mycket hawaii-spel och framförallt för många boxplay att döda, tyckte Grums tränare Johan Erkgärds, efter matchen.

Kungälvs assisterande tränare Christian Rajasalo tyckte så här om matchen:

– En otroligt viktig och skön seger till slut, trots att vi inte alls spelar på det sättet som vi bestämde innan. Men det visar än en gång på en grymt bra lagmoral där vi lyckas krångla oss ur ett underläge och avgöra på straffar.

Grums började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 18 sekunder slog Joel Nyman till framspelad av William Olofsson.

Efter 4.56 nätade Eric Österman och kvitterade till 1–1.

Kungälv tog ledningen med 1–2 genom Lias Hedin efter 3.02 i andra perioden.

Därefter fixade Grums Alexander Henningsson och Eric Granrud att laget vände underläge till ledning med 3–2.

9.25 in i tredje perioden slog Eric Österman till på nytt på pass av Tony Pappila och Melker Öberg och kvitterade.

I straffläggningen var det Kungälv som avgjorde till 3–4. Den avgörande straffen stod Tony Pappila för.

Det här var Grums fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Kungälvs fjärde uddamålsseger.

Kungälv ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan Grums är på 20:e och sista plats.

Den 4 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Oasen.

Nästa motstånd för Grums är Visby/Roma. Lagen möts söndag 30 november 12.00 i Billerudhallen. Kungälv tar sig an Karlskrona borta fredag 28 november 19.00.

Grums–Kungälv 3–4 (1–1, 2–1, 0–1, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (0.18) Joel Nyman (William Olofsson), 1–1 (4.56) Eric Österman.

Andra perioden: 1–2 (23.02) Lias Hedin (Linus Jonasson, Alexander Olsén), 2–2 (26.13) Eric Granrud (William Olofsson, Sebastian Lövgren), 3–2 (33.08) Alexander Henningsson.

Tredje perioden: 3–3 (49.25) Eric Österman (Tony Pappila, Melker Öberg).

Straffar: 3–4 (65.00) Tony Pappila.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 1-1-3

Kungälv: 2-0-3

Nästa match:

Grums: Visby/Roma, hemma, 30 november

Kungälv: Karlskrona HK, borta, 28 november