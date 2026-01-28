Straffar avgjorde – Mörrum vann mot Västervik

Mörrum-seger med 5–4 efter straffar

Mörrums fjärde seger på de senaste fem matcherna

Noa Lindqvist-Muci tvåmålsskytt för Mörrum

Västervik spelade mot Mörrum hemma i en riktigt jämn match i hockeyettan södra. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde Mörrum avgöra till 5–4 (1–1, 1–1, 2–2, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Noa Lindqvist-Muci för.

Segern var Mörrums fjärde på de senaste fem matcherna.

Mörrums Noa Lindqvist-Muci tvåmålsskytt

Mathias Kemppi gjorde 1–0 till Mörrum efter bara 1.00 assisterad av Rasmus Leijonhielm och Alexander Sandberg. Västervik kvitterade genom Liam Svensson efter pass från Emil Torvfelt och Hampus Pettersson efter 17.21.

Västervik gjorde också 2–1 efter 8.47 i andra perioden när Axel Eriksson fick träff framspelad av Philip Fankl och Lukas Flygt. Mörrums Elias Knoester gjorde 2–2 efter 15.08 på pass av Ludwig Lönqvist.

Efter 55 sekunder i tredje perioden gjorde Mörrum 2–3 genom Rasmus Leijonhielm.

Västervik gjorde 3–3 genom Jack Sirkka tidigt i perioden av perioden.

Mörrum tog ledningen på nytt genom Noa Lindqvist-Muci efter 7.31.

Västervik gjorde 4–4 genom Loke Södergren efter 8.59 av perioden.

Mörrum vann straffläggningen efter att Noa Lindqvist-Muci satt den avgörande straffen.

Noa Lindqvist-Muci gjorde två mål för Mörrum och ett assist.

Resultatet innebär att Västervik ligger kvar på 13:e plats och Mörrum på tolfte plats i tabellen. Ett fint lyft för Västervik som låg på 17:e plats så sent som den 22 januari.

När lagen senast möttes vann Mörrum med 4–0.

I nästa match möter Västervik Mariestad hemma på fredag 30 januari 19.00. Mörrum möter Nyköping lördag 31 januari 16.00 borta.

Västervik–Mörrum 4–5 (1–1, 1–1, 2–2, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, LF Arena

Första perioden: 0–1 (1.00) Mathias Kemppi (Rasmus Leijonhielm, Alexander Sandberg), 1–1 (17.21) Liam Svensson (Emil Torvfelt, Hampus Pettersson).

Andra perioden: 2–1 (28.47) Axel Eriksson (Philip Fankl, Lukas Flygt), 2–2 (35.08) Elias Knoester (Ludwig Lönqvist).

Tredje perioden: 2–3 (40.55) Rasmus Leijonhielm (August Renemark, Noa Lindqvist-Muci), 3–3 (43.33) Jack Sirkka (Philip Fankl, Sebastian Andersson), 3–4 (47.31) Noa Lindqvist-Muci (Hampus Johannesson, Leo Klavhed), 4–4 (48.59) Loke Södergren (Petter Sjöcrona, Jacob Tenemyr).

Straffar: 4–5 (65.00) Noa Lindqvist-Muci.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 3-1-1

Mörrum: 4-1-0

Nästa match:

Västervik: Mariestad BoIS HC, hemma, 30 januari 19.00

Mörrum: Nyköpings SK, borta, 31 januari 16.00