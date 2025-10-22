Straffar avgjorde – Hudiksvall vann mot Surahammar
- Hudiksvall vann med 2–1 efter straffar
- Hudiksvalls fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Henrik Olsén matchvinnare för Hudiksvall
Surahammar spelade mot Hudiksvall hemma i en riktigt jämn match i hockeyettan norra. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde Hudiksvall avgöra till 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0). Henrik Olsén blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.
Segern var Hudiksvalls fjärde på de senaste fem matcherna.
Surahammar–Hudiksvall – mål för mål
Den första perioden slutade 0–0. Surahammar gjorde 1–0 genom Melvin Joona efter 3.09 i andra perioden.
Hudiksvall gjorde 1–1 genom Jacob Svensson efter 5.28 av perioden. Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning. Hudiksvall vann straffläggningen efter att Henrik Olsén satt den avgörande straffen.
För Surahammar gör resultatet att laget nu ligger på elfte plats i tabellen medan Hudiksvall är på femte plats.
Onsdag 29 oktober 19.00 spelar Surahammar borta mot Norrtälje. Hudiksvall möter Kalix borta i Part Arena lördag 25 oktober 16.00.
Surahammar–Hudiksvall 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 0–1)
Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena
Andra perioden: 1–0 (23.09) Melvin Joona (Johan Franzén, Anton Hansson Myhrén), 1–1 (25.28) Jacob Svensson (Loa Milfors, Lucas Thorstensson).
Straffar: 1–2 (65.00) Henrik Olsén.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Surahammar: 3-1-1
Hudiksvall: 4-0-1
Nästa match:
Surahammar: Norrtälje IK, borta, 29 oktober
Hudiksvall: Kalix HC, borta, 25 oktober
