Straffar avgjorde för Bodens HF i hemmasegern mot Kalix

Bodens HF segrade – 3–2 efter straffar

Andreas Nilsson tvåmålsskytt för Bodens HF

Falu IF nästa för Bodens HF

Bodens HF mötte Kalix hemma i en match i hockeyettan norra som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Bodens HF vinna med 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Andreas Nilsson blev hjälte i straffläggningen.

Första perioden var jämn. Kalix inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Oliwer Stensson efter bara 25 sekunder, men Bodens HF kvitterade genom Joshua Laframboise bara en minut senare. Bodens HF gjorde också 2–1 efter 15.37 i andra perioden när Andreas Nilsson fick träff. 8.59 in i tredje perioden slog Rasmus Lindqvist-Nilsson till framspelad av Elias Elomaa och Adam Helldén och kvitterade. Bodens HF vann straffläggningen efter att Andreas Nilsson satt den avgörande straffen.

Bodens HF tog hem lagens senaste möte med 3–1 i Part Arena.

Lördag 11 oktober möter Bodens HF Falu IF hemma 16.00 och Kalix möter Forshaga borta 15.00.

Bodens HF–Kalix 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Hive Arena

Första perioden: 0–1 (0.25) Oliwer Stensson (Kie Vähäkangas), 1–1 (1.53) Joshua Laframboise (Kevin Arvidsson, Jacob Sundin).

Andra perioden: 2–1 (35.37) Andreas Nilsson.

Tredje perioden: 2–2 (48.59) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Elias Elomaa, Adam Helldén).

Straffar: 3–2 (65.00) Andreas Nilsson.

Nästa match:

Bodens HF: Falu IF, hemma, 11 oktober

Kalix: Forshaga IF, borta, 11 oktober