Straffar avgjorde – Dalen vann mot Kungälv

Seger för Dalen med 2–1 efter straffar

Jesper Thörnberg matchvinnare för Dalen

Tredje raka segern för Dalen

Det var jämnt hela vägen när Kungälv mötte Dalen hemma i hockeyettan södra. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Bortalaget var kyligare i avsluten och vann med 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Jesper Thörnberg för.

– Det blev en jämn och tajt match som fick avgöras på straffar. Där avgjorde Dalen men vi visade än en gång vilket kämpar-gäng vi är och att vi hör hemma i Division 1, vilket vi säkrade med kvällens poäng, tyckte Kungälvs assisterande tränare Christian Rajasalo.

Karlskrona nästa för Dalen

Den första perioden slutade 0–0.

Hugo Rostedt gjorde 1–0 till Dalen 2.10 in i andra perioden på passning från Liam Persson och Hampus Sandahl.

Redan efter 1.08 i tredje perioden kvitterade Kungälv genom Oliver Gabay med assist av Alfred Persson och Eric Österman.

Dalens Jesper Thörnberg satte den avgörande straffen för gästerna.

Det här betyder att Kungälv är kvar på 16:e plats och Dalen stannar på elfte plats, i serien.

Lagens första möte för säsongen vann Kungälv med 6–3.

På fredag 20 februari 19.00 spelar Kungälv hemma mot Visby/Roma och Dalen hemma mot Karlskrona.

Kungälv–Dalen 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Oasen

Andra perioden: 0–1 (22.10) Hugo Rostedt (Liam Persson, Hampus Sandahl).

Tredje perioden: 1–1 (41.08) Oliver Gabay (Alfred Persson, Eric Österman).

Straffar: 1–2 (65.00) Jesper Thörnberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 2-1-2

Dalen: 3-2-0

Nästa match:

Kungälv: Visby/Roma, hemma, 20 februari 19.00

Dalen: Karlskrona HK, hemma, 20 februari 19.00